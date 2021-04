Grupito de Layda no representa ni a Morena ni a Obrador: Ríos Marín

Cada 6 años viene a vender nuestros votos: Guadalupe Valdovinos

“Me considero de izquierda de toda mi vida, ya que mis papás fueron los fundadores del primer movimiento izquierdista en el estado de Campeche, he creído en Andrés Manuel López Obrador pero la verdad actualmente mis compañeros y yo estamos decepcionados de lo que está pasando en nuestro partido a nivel nacional y no sólo aquí en Campeche, porque nuestro partido ya está vendido, ya no respetan la ideología del no robar, no mentir y no traicionar, y en eso no estamos de acuerdo, estamos en contra de las imposiciones que están pasando aquí perdiendo todo el concepto de la cuarta transformación”, señaló Guadalupe Valdovinos, integrante del grupo Obradorista de Campeche.

“Ahora el partido de Morena es liderado por gente que ni conocemos, por lo tanto, estamos decepcionados, por ello, les invito como ciudadana a concientizar nuestro voto, no nos gustaría que llegue a la gubernatura una persona como Layda Sansores que siempre nos ha traicionado.

Siempre ha vendido nuestros votos, como en 1997 que nos vendió por 60 millones de pesos, y así sucesivamente cada que hay elecciones solo viene a Campeche a vender nuestros votos y, sobre todo, a vender la causa. En el 2015 fui testigo cuando en la casa blanca aceptó 500 millones de pesos, gasolineras y una concesión de hidrocarburos y derivados a cambio de nuestros votos.

No es justo que gente sin principios, valores e ideologías se estén adueñando de nuestro partido, nuevamente los invito como ciudadanos a concientizar nuestro voto porque el partido Morena ya no nos representa”, destacó.

EL GRUPITO DE LAYDA NO REPRESENTA NI A CAMPECHE NI A OBRADOR: OBRADORISTAS

“Seguiremos esta lucha y no vamos a claudicar hasta logar rescatar a Morena de las personas que tienen secuestrado el partido, porque todos estos personajes no tienen que estar metiendo las manos en la campaña, lo que deben hacer es mejor irse retirando de uno en uno y que dejen a los verdaderos morenistas en paz”, comentó el líder Obradorista, José de los Ángeles Ríos Martín.

“Ese grupito no representa a Campeche ni mucho menos a López Obrador, solamente es un grupo de traidores que se han apoderado de Morena, comenzando por la actual bancada de legisladores en el Congreso del Estado.

Tal es el caso de José Luis Flores Pacheco, que durante las primeras sesiones llegaba a pie y en menos de un año ya se transporta en una flamante camioneta, ojalá que nos explique de dónde salió.

Consideró que ellos debieron ser los primeros en cuidar la imagen de Morena, sin embargo, sólo se han enriquecido gracias a todos los verdaderos morenistas que votamos por ellos”, dijo.

Por su parte, Martha Patricia Maldonado Sánchez, integrante del grupo ‘Lopezobradorista’, dijo ser fiel seguidora de la ‘Cuarta Transformación’ y que a pesar de los obstáculos que tienen que enfrentar como izquierdistas ellos seguirán avanzando.

De igual manera, aprovechó para reafirmar que no van a permitir que lo que se ha logrado en poco tiempo con las bases de la transformación, se venga abajo por la gente que actualmente manipula al partido Morena en Campeche.