Guía Ética ¡otra ocurrencia de AMLO! coinciden políticos

La “Guía Ética para la Transformación de México” es una nueva ocurrencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que hace dudar de sus capacidades, coincidieron dirigentes y Diputados locales.

Ayer, el Presidente presentó este documento del que mandó a imprimir ocho millones de copias para distribuir entre adultos mayores. La guía contiene 20 principios que son desglosados en valores y preceptos que en diferentes aspectos son de orientación judeocristiana.

El Presidente estatal del PRD, José Segovia Cruz, la calificó como una “cortina de humo”, con que el Presidente pretende desviar la atención de los temas más importantes, como su fracaso en el manejo de la pandemia que sigue cobrando vidas todos los días.

“Me parece que Andrés Manuel ya perdió la brújula totalmente, me parece que a AMLO, ante un proceso electoral 2021 en que estamos inmersos, ya las ideas se le acabaron y no hay respuesta favorable al Gobierno, me parece que la Leyes están, son Leyes ahorita que deben de existir, me parece que el marco vigente es suficiente y solo se debe aplicar”, declaró.

Refirió que ante la falta de capacidad, el Ejecutivo federal recurre a su “Guía Ética” cuando lo que debería de hacer es autoevaluarse y reconocer sus errores para planificar una forma de rectificar.

“Lo que hace es tratar de confundir a la gente… francamente es una desesperación por caerle bien a todas las esferas del país, es muy lamentable esté Gobierno”, asentó.

QUÉ LA PROMUEVA PIO LÓPEZ OBRADOR

El líder de los diputados panistas, Jorge Nordhausen Carrizales, ironizó con este asunto, asegurando que Andrés Manuel López Obrador tiene en su Gabinete y en su círculo familiar a los mejores prospectos para “predicar” cada aspecto de la “Guía Ética”.

“Yo espero que ponga al frente de ese programa a su hermano Pio López Obrador, un hombre que está comprobada su honestidad y honradez, quiero que sea él, el que predique a nombre de su familia”, soltó.

Además de Pio López, quien fue exhibido recibiendo dinero en efectivo para apoyar la estructura morenista, recomendó al Presidente pedirle a Manuel Bartlett Díaz y su hijo tomarse el tiempo para explicarle a la gente de la ética que debe rodear su trabajo todos los días.

Dijo que más que un peligro para la gente, el promover una ideología desde Palacio Nacional, resulta una burla para los mexicanos, insistió que los mexicanos son inteligentes y no necesitan que nadie les explique cómo vivir.

ADOCTRINAMIENTO, ESO PRETENDE AMLO

Para el Presidente del PRI, Ricardo Medina Farfán, Andrés Manuel López Obrador vuelve a sorprender con su falta de seriedad para dirigir al país.

Expuso que esta Guía no tiene otro objetivo que el de generar militantes y adoctrinar a los jóvenes para seguirlo ciegamente a Morena. Calificó como un peligro para la sociedad que un documento como este sea difundo entre los ciudadanos.

“Creo que el Gobierno Federal no tiene claro lo que representa finalmente… lo que evidencian es la falta de claridad de donde llega la responsabilidad pública, el cumplimiento del servicio y, sobre todo, el apego a la Ley, donde finalmente descansan los temas éticos y morales”, detalló.

Aseguró que la guía es la imposición de la ideología de la llamada “cuarta transformación”, minimizando los fracasos de esta forma de Gobierno.

“Lo que buscan es adoctrinar a un segmento de personas que eventualmente caigan en este anzuelo. El servicio público debe y está basado en la Ley, en el cumplimiento de responsabilidades, si de valores, traducido a normas y estos al final es importante que lo tengamos concebidos cuando se trata de algo establecido en la Ley”, aclaró.

Finalmente, el líder priísta calificó como peligroso el que tengamos autoridades que no tienen claro sus objetivos y responsabilidades, pero sobre todo, pretendan fomentar esas ideologías para justificar su desempeño diario.