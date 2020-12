Habrá filtro para elegir candidatos de Morena: JRM

Se tendrá una comisión de selecciones que será la que se encargue de determinar quienes tienen el perfil para participar en el proceso electoral

El dirigente estatal del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), José Ramón Magaña Martínez, aseguró que dentro de este instituto político habrá una comisión de selecciones que determinará a los candidatos idóneos mediante filtros.

“Es importante señalar algo, el Comité de Elecciones se basa mucho en el estatuto, en el artículo sexto bis que debe tener una trayectoria, pero no es una trayectoria política, que si fuiste presidente o diputado, que si tuviste algún cargo público, sino una trayectoria en la izquierda, expresó.

Siguió “que has hecho por el pueblo, si has cumplido con tus promesas, si no tienes ninguna denuncia, si no tienes algo en contra de lo que le hayas hecho al pueblo. Así que entonces antes de asegurar que estará en las encuestas, yo le informó al compañero que existen estatutos y que los lea”, agregó.

Magaña Martínez aseguró que el video publicado en días pasados por Gutiérrez Lazarus puede ser hasta un símbolo de soberbia y cree que por su popularidad será aceptado y elegido por los morenistas cuando de la noche a la mañana le nació el amor a la 4T, por lo que le recomendó evitar hacer afirmaciones de esa índole.

“Hacer una aseveración de ese tipo, pues aparte de que no es correcto pues deja en decremento lo que está haciendo. De mi parte yo les informaré cuando sale la convocatoria y los resultados que emita la Comisión de Elecciones. Recordarle a los aspirantes que esta comisión hará los filtros y que no todos quedarán, pero los más idóneos serán los que participarán en las encuestas”.