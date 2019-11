Habrá más recortes en el gobierno federal

Riesgos de más despidos en Semarnat y Conafor

Los recortes laborales en el gobierno federal continuarán en 2020, adelantó la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Lisbeth Aracely González Zumárraga.

En entrevista, refirió que a pesar de que se cumplió con el pago de la primera parte de los aguinaldos, los empleados federales no tienen certeza laboral para el próximo año, “hay riesgo de que haya despidos al interior de la Semarnat y Conafor Campeche”.

-No sabemos cuántos sean en realidad, a nivel nacional será el tema, los trabajadores serán principalmente de confianza y de retiro voluntario.

De igual forma, mencionó que una de las peticiones al gobierno federal para el próximo año es tener los presupuestos en tiempo y forma, porque hasta la fecha tienen pagos de prestaciones que están pendientes.

-Muchas cosas no se han pagado en tiempo y forma, ahorita tenemos temas de Conafor en aspectos de algunas pensiones donde no se han terminado de pagar algunos recursos. Para el año que viene sólo pedimos un trabajo en tiempo y forma, por otro lado, no tenemos ningún otro pendiente -manifestó.

González Zumárraga agregó que son 164 trabajadores afectados por la falta de pago de prestaciones, entre estas la segunda parte de aguinaldos que debe pagarse ya sea a finales de diciembre y principios del mes de enero.