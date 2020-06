Habría TDP hasta 2021

Jafet Hernández, vicepresidente del sector de la Tercera División Profesional, reveló que existe la posibilidad de que el campeonato inicie el próximo año

Ante el riesgo que la pandemia del coronavirus se extienda por más tiempo existe la posibilidad de que la Liga de Tercera División Profesional (LTDP) no arranque su torneo este año, consideró el vicepresidente del sector, el campechano Jafet Hernández García.

En entrevista el directivo de la LTDP y también de la escuadra campechana Campeche FC Nueva Generación, habló del status del próximo torneo de la Tercera División en la que militan tres escuadras campechanas, además de los rojiblancos de FC, están los Corsarios y Delfines Márquez.

De entrada, Hernández García habló del panorama a corto plazo para que los equipos vuelvan, y en este caso fue claro al decir que “fechas tentativas existen, desde luego se habla de agosto, se habla de septiembre, se habla de noviembre inclusive, pero realmente con firmeza no tenemos fecha hasta que las autoridades nos acuerden un protocolo que todavía estamos trabajando”.

Refirió que, por ejemplo, la Liga MX que está próxima a regresar, tuvo que presentar su protocolo sanitario y de medidas de sanidad y seguridad, “desde luego lo autorizó la Secretaría de Salud, nosotros tenemos que hacer lo mismo porque también tendremos que tener que aprobar el protocolo para poder regresar”.

“Hay que entender que nosotros tenemos visorias, luego pretemporada y finalmente el campeonato, son tres momentos diferentes a los de la Liga MX, que opera de forma diferente, ellos ya tenían a los jugadores activos, sus transacciones son de forma diferente, entonces tenemos que esperar a que la autoridad nos autorice, si no tendremos que espetar”.

El Vicepresidente de la Tercera División fue claro también en que ningún equipo se puede adelantar a realizar ninguna de las tres etapas de las que habló, ni visorias no precampaña.

“Tenemos que esperar que la Liga, en este caso la LTDP nos envíe las guías y los protocolos a seguir para después sentarnos con los directivos, en el caso particular con el Club Campeche FC y sentarme con ellos y decirles éstas son todas las medidas de prevención que obligatoriamente las tienes que hacer, no podemos arriesgar por nada el tema de la salud de los jugadores, creo que ante todo la salud de los jugadores y de todas las personas que laboran en el club es de suma importancia”, subrayó.

-¿Todavía no hay comunicado de LTDP para que vuelvan los equipos a los entrenamientos entonces?

No, no hay, de echo emitimos un comunicado hace una semana donde les dijimos que ningún equipo está autorizado a tener visorias o realizar pruebas porque todavía no tenemos el aval del sector salud, es una irresponsabilidad, sería un riesgo que algún equipo quisiera hacerse el madruguete a los demás equipos.

-¿Habría multas para aquel equipo que no respete esto?

Estamos ya trabajado en el protocolo, las autoridades del comité de la liga, estamos ya trabajando en el protocolo para presentarle a los quipos, pero desde luego que el comunicado va en ese sentido, no podemos tener unos equipos sí y otros no trabajando, la equidad de la competencia se tiene que vigilar y cuidar. Seguramente una vez que el protocolo esté autorizado tendremos que implementar algunas acciones, algunas medidas de prevención para la contención de esta enfermedad en los equipos de la liga.

-¿Continuará en Campeche FC el cuerpo técnico que terminó la campaña pasada?

No tenemos por el momento en la mesa, no hemos tomado cartas en la decisión del cuerpo técnico, porque hay que recordar que Sebastián es el director deportivo del Acatlán, equipo con dos ascensos, y desde luego que dependen muchas cosas, por eso no hemos planeado el tema del cuerpo técnico, todavía tenemos que, primero hay que ver cómo vienen las medidas sanitarias, los tiempos, porque hay que considerar que si la pandemia se extiende es muy probable que el torneo arranque hasta el próximo año, entonces no quiero alarmar ni ser ni nada por el estilo, pero sí hay que considerar que no está en nuestras manos, esto ha sido un tema que se ha discutido mucho ante el comité de la liga y hay que ver qué sucede, pero definitivamente no hay nada, no podemos ser ahorita irresponsables.

-¿Corre riesgo que este año 2020 la LTDP no se esté jugando más?

Corre riesgo y ahí está, tenemos que esperar todo el desarrollo de la pandemia, pero creo que el comité que encabeza el presidente Escobedo, y un servidor, no podemos tomar decisiones a la ligera, tenemos que presentarle a los equipos y desde luego los equipos entenderán la difícil situación que estamos viviendo, entonces hay que esperar, yo creo que ahorita estamos a un mes de arrancar la liga MX, y hay que esperar, hay que ver el comportamiento de la pandemia y yo creo que aproximadamente en un mes tendremos ya fechas de arranque, sí tenemos inclusive ya fechas de registros, esa ya están, pero todavía tenemos que esperar las indicaciones de la autoridad federal –finalizó.