Hace recuento del debate durante recorrido en el Mercado Sáinz de Baranda / “Los demás destilaron odio, yo hice propuestas”: Christian

“Ante la falta de ideas hubo mucho odio, lo importante es que también propusimos, pero también les dijimos sus verdades”, afirmó el candidato de la coalición Va X Campeche (PAN/PRI/PRD), Christian Castro Bello.

Ayer, al continuar su campaña política en el mercado principal “Pedro Sáinz de Baranda”, reafirmó que en el debate, las suyas fueron propuestas concretas, viables y que se construyeron escuchando a hombres y mujeres de los 13 municipios.

Insistió que el suyo es un proyecto de propuestas, que no permitirá las descalificaciones o mentiras que pretendan desacreditarlo, postura que demostró en el encuentro.

“No vamos a permitir que vengan a querer ensuciar el nombre de alguien como lo han hecho siempre, sin pruebas, nosotros cuando acusamos, acusamos contundentemente con las pruebas y ahí están las pruebas en las redes sociales para que tengan acceso a ello”, dijo.

Christian evidenció el desfalcó que Eliseo Fernández hizo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), también los millonarios contratos que entregó a empresas yucatecas, lo mismo con sus promesas incumplidas con aquella de que no faltará agua en los hogares del municipio.

En cuanto a Layda Sansores San Román le ofreció llevarla a conocer Campeche, porque en sus años de carrera política viene cada que hay elecciones.

“Yo diría que se exhibió por un lado un mentiroso corrupto y que no da resultados porque de las propuestas que tenía como candidato a alcalde casi no tenía ninguna, eso te lo puedo decir, ayer lo comprobamos y casi son las mismas que tiene ahora como candidato a gobernador, por otro lado, la señora Sansores, con todo respeto, pues no conoce Campeche, no viene a Campeche y para que gobernemos Campeche hay que conocerlo y vivirlo”.

Agregó “ya quisiera yo que hubieran venido y recorrido todo el mercado como lo hicimos nosotros, ellos solamente pasaron por acá afuerita y vendieron la idea de que recorrieron, que pasen, yo los invito a que vengan al mercado para ver cómo los recibe la gente”.

Acompañado de José Inurreta Borges, candidato a la Alcaldía de Campeche y Ana Martha Escalante Castillo, a Diputada federal, recorrió las áreas del principal centro de abastos, donde las quejas contra la gestión de Eliseo Fernández Montúfar siguen aumentando.

“Los locatarios reciben hostigamiento por parte de las autoridades, que no reciben a nadie, que no pueden tener camisas de otros partidos y pues aquí la gente es libre y paga sus derechos, paga sus impuestos y la gente se puede poner lo que uno desea”, expuso.

Aseguró que una de sus propuestas en materia de infraestructura, consiste en remodelar el mercado, para lo cual contará con el apoyo de Pepe Inurreta, quien asumió el compromiso de terminar con el hostigamiento y corrupción que imperan en perjuicio de los locatarios.

Christian aseguró que su Gobierno será implacable contra la corrupción. “Quedó muy claro quién sí combate a la corrupción y quiénes son los que promueven la corrupción, en el Gobierno de Christian Castro no habrá corrupción, vamos aponerle todo el peso de la ley a todo funcionario que atente contra los ciudadanos y que atente contra las arcas de gobierno del Estado”.