Hacen caso omiso a suspensión de trabajos en nueva gasolinera

Por incumplimiento de requisitos solicitados por el Ayuntamiento de Calkiní fue que se suspendió la obra. La construcción no está clausurada, sino suspendida de manera temporal, señaló Alpuche Cuevas, director de Obras Públicas

CALKINÍ.- Trabajadores que construyen la nueva gasolinera que se ubica sobre la calle 20 en el barrio San Luisito de esta ciudad, hicieron caso omiso a la suspensión de la obra por incumplimiento de requisitos solicitados por el Ayuntamiento de Calkiní.

El director de Obras Públicas, Jorge Alberto Alpuche Cuevas, dio a conocer que la semana pasada esta obra fue suspendida, mientras se llevan a cabo los litigios para determinar si continúa con su construcción o no. Ya que ha incurrido en algunas anomalías, como la de no tener un director de obras que se haga responsable directo de estos trabajos ante las autoridades, al menos no lo han presentado a pesar de que se les ha solicitado.

“Nosotros no estamos en contra de su construcción, si las autoridades federales determinan que cumple con todos los requisitos, pueden continuar, pero sin embargo como autoridad municipal, es nuestra responsabilidad verificar que se trabaje con todos los requerimientos establecidos”, dijo el director de Obras Públicas.

Debido a que hicieron caso omiso a la suspensión de esta obra, se comete otro error, la cual da inicio a otro procedimiento para corregir la falta cometida de violación de los sellos puestos por el Ayuntamiento, por lo tanto se tendrá que seguir un proceso, que podría terminar en una sanción.

El director de Obras dijo que la construcción de la nueva gasolinera no está clausurada, sino suspendida de manera temporal, mientras se llevan a cabo los procedimientos necesarios para determinar si continúa o no.

Por su parte el responsable de esta construcción quien no quiso dar a conocer su identidad, dio a conocer que cuentan con un amparo para poder seguir realizando los trabajos. En el poder de ellos se encuentra un amparo que data desde el año 2016. Es la segunda ocasión en que el Ayuntamiento a través de la Dirección de Obras, lleva a cabo la suspensión de estos trabajos.