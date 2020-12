“Harás encuestas de verdad”, revira Sales a Morena

¡Dispara Renato, dispara! y acusa además de no robar, no mentir y no traicionar

A los mandamientos del partido Morena “no mentir, no robar y no traicionar” se debe adicionar un cuarto precepto “harás encuestas de verdad”, indicó el aspirante a gobernador de Campeche por el Partido del Trabajo (PT) Renato Sales Heredia. En rueda de prensa junto a la líder petista Ana María López Hernández, los Diputados Antonio Gómez Saucedo y Adriana Méndez Solís, disparó contra Morena poniendo en duda la encuesta que habría ganado Layda Sansores Sanromán y la perfila como candidata de facto por la 4T.

Reiteró la disposición del PT por consolidar una coalición que haga frente a la gran alianza del PRI, el PAN y el PRD, advirtió que no alcanzar acuerdos supondría una derrota. “Sí se fragmenta el voto el PRI y el PAN van a ganar con su voto duro, quizás con su estructura por eso insistimos en la necesidad de una coalición, que quede claro que nosotros estamos por conformarla para evitar que esos partidos unificados logren proporcionalmente la votación superior a la de los partidos dispersos”, declaró. Sales Heredia añadió que una coalición entre la izquierda debe ser clara, sin simulación, donde la mejor opción sea el candidato en 2021. En este sentido, aseguró que no hay evidencia de una encuesta realizada en tiempo récord de la semana pasada.

“Lo que vimos es que francamente no hubo encuesta; yo pregunte por todos lados, en todas partes y a mí no me dijeron de nadie que fuera consultado… no vimos esa encuesta, hubiera sido difícil porque el registro fue el sábado, el domingo plantean los temas, el lunes están empezando a recorrer y publican el jueves ¿Cómo? ¿Quién? Ahora sí que ¿Cómo? ¿Quién? Y ¿En dónde? ¿Hubo encuesta? En mi particular opinión, lo creo si nos demuestran cómo fue”, precisó.

El ex comisionado Nacional de Seguridad Pública, puntualizó que Morena está ante la posibilidad de mostrar su vocación democrática y aceptar un acuerdo donde en igualdad de condiciones el compita contra la alcaldesa de Álvaro Obregón. En un escenario de coalición, se plantearía una nueva encuesta para definir al mejor posicionado, está sería por una casa encuestadora externa y de prestigio, con una metodología y en zonas aleatorias del estado, teniendo una sola pregunta ¿Quién desea usted que encabece la coalición PT/Morena? Consideró que con piso parejo, superaría a Layda Sansores Sanromán quien su último trabajo fue como alcaldesa en un municipio que no pertenece al estado de Campeche.

Por último, afirmó que en caso de no haber coalición, el PT seguirá por su cuenta e irá sumando a la ciudadanía, pero sobre todo a los morenistas que no están conformes con la forma en que se eligió a Layda Sansores Sanromán como candidata.