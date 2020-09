Hasta monedas de oro, recaudaba Candelario Salomón / Defrauda ex del IET, hasta a comunicadores y colaboradores

Taxistas exigen se libere orden de aprehensión en contra del ex Director del Instituto Estatal del Transporte (IE), Candelario Salomón Cruz, por diversos delitos, entre ellos, fraude que asciende a cerca de 30 millones de pesos. El pasado viernes por la mañana un grupo de taxistas y su abogado, Manuel Iris Balán, se hicieron presentes en la Sala de Juicios Orales para solicitar al juez su intervención en el caso que lleva más de un año sin ver avances.

El abogado de los ruleteros mencionó que la denuncia no solo fue por fraude, sino por abuso de autoridad, delincuencia organizada y lavado de dinero, sin embargo, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (FECCEC) no han hecho nada para investigar al ex funcionario.