Hay Benjamín Cardozo para rato

En entrevista para El Sur de Campeche dijo que su meta es ganar una medalla en Juegos Paralímpicos

“Todavía hay Benjamín Cardozo Sánchez para rato, luego de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021 analizaremos si nos retiramos, mi meta es ganar una medalla y ondear la bandera de México en el podio, luego veremos qué pasa”, esto lo declaró el mismo Benja quien irá por sus terceros juegos Paralímpicos en el 2021.

En una charla con este seleccionado nacional paralímpico, orgullosamente campechano, nos dijo: “por lo pronto seguimos entrenando en casa haciendo lo que se puede, seguimos las indicaciones del entrenador nacional y de Ricardo González para no perder la forma deportiva y mantenernos, este año ya se suspendieron todos los eventos, solo queda en espera del último evento del año, el Nacional Multideportivo para deportistas de parálisis cerebral, la fecha no está definida pero está programada para fin de año”.

“Sin embargo, nuestro objetivo de seguir entrenando a pesar de la contingencia es calificar y participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio que se reprogramó por la pandemia para el próximo año, lo que sin duda nos viene de cierto punto a beneficiar, porque tendremos tiempo cuando termine esta pandemia de trabajar duro y los primeros meses del 2021, para llegar mejor preparados para este evento”.

¿A qué eventos dejaste de asistir en este 2020 por la pandemia?

Los eventos a los que estábamos listos para asistir en este 2020 eran el abierto de paraatletismo que se iba a llevar a cabo en Puebla del 17 al 20 de marzo, por cierto, un día antes de viajar a esta justa deportiva lo suspendieron.

Posteriormente iba a estar solamente una semana en Campeche, porque tenía que viajar al Arizona Desert Challenge, conocidos como los Juegos del Desafío del Desierto, que también sirven como el Gran Premio Mundial de Atletismo y que estaban programado para realizarse 1 al 5 de abril en Mesa, Arizona. Las pruebas en las que iba a tener participación, dijo Benjamín, era en salto de longitud, 200 y 100 metros.

¿Qué tipo de entrenamiento realizas en estos momentos para mantenerte en forma?

Por el momento debido al coronavirus y al encierro en el que estamos por indicaciones de la Secretaria de Salud, tuve que realizar algunas adecuaciones instrumentos o material para hacer un poco de pesas en el patio de la casa trotamos un poco y sigo la rutina del profe Ricardo González, que las transmite en Facebook live, esto a partir de las siete de la noche y en general sigo entrenando para no perder la forma deportiva.

¿Tendrá tiempo Benjamín de llegar en óptimas condiciones para el último evento del año y buscar la marca para los Paralímpicos de Tokio 2021?

Hay que ver dentro de todo el problema que ha traído el coronavirus y que no ha permitido entrenar adecuadamente el lado positivo debido a esta pandemia se suspendieron los Juegos Olímpicos, lo que sin duda nos dará tiempo para entrenar mejor, para corregir errores, que hemos cometido, pero buscando no volverlos a cometer, con la finalidad de buscar la marca y luego llegar al cien a esta justa deportiva.

Esto es en el deporte, pero en la vida personal, este encierro me está dando la oportunidad de convivir más con mi familia, disfrutar a mis hijas, ya que debido a que siempre estoy entrenando, trabajando o viajando a las concentraciones.

Benjamín Cardozo Sánchez busca sus terceros Juegos Paralímpicos.

Para Benjamín, esta sería su tercera participación en Juegos Paralímpicos a los que asistiría, el primero de estos fue en Beijing 2008, Londres 2012 fueron los segundos y ahora Tokio, lo convertiría en el primer atleta campechano en lograr esta hazaña.

¿Los Juegos Paralímpicos de Tokio serían su retiro de las pistas como atleta para Benjamín?

Es una pregunta que no puedo responder por el momento, llevo 21 años como atleta, hace unos años pensé en el retiro, en el 2016, pero aquí sigo, es cierto que los años te pasan factura, ya no es lo mismo de cuando comencé en esto, pero uno de mis objetivos es lograr subir al pódium en estos juegos, en las dos veces anteriores me fue bien, pero no logré quedar entre los tres primeros y esa es mi meta y no descansaré hasta lograrlo.

Antes que nada, permíteme decirte que para mí es un gran orgullo portar la camiseta de México, representar a mi país y que no quede duda que pongo toda mi entrega, el corazón, para poner en alto a nuestro país y así pasen los años, siempre buscaré mis metas.

Es cierto, los años no pasan en vano, pasa factura con el cuerpo y eso lo trato de compensar con la motivación que me dan mis hijas, aunque son pequeñas me demuestran que les gusta lo que hago y además mi esposa y eso me motiva para continuar y no solo eso, sino hacerlo bien.

Lo que sí te puedo decir es que va haber Benjamín Cardozo Sánchez un año más y luego del 2021 ya veremos qué planes tenemos en mente.

¿Cuáles han sido las alegrías o lo mejor que te ha pasado en tu carrera deportiva?

Hay tres momentos o alegrías que han quedado grabadas en mi mente, la primera de estas cuando fui a mi primer mundial que fue en el 2006 en donde logré cuarto lugar en salto de longitud, otro los juegos Parapanamericanos en Guadalajara en el 2011, donde logré ser campeón en salto de longitud y bronce en carrera 100 y 200 metros, para mí esto fue más significativo porque venía saliendo de una lesión y no esperaba estos resultados, lo que es una gran satisfacción.

El tercer momento que más satisfacción me da dado mis segundos juegos Para Olímpicos en Londres donde disfruté más que mis anteriores participaciones en el Mundial y Para panamericanos en salto lo longitud.

¿Los momentos más difíciles para Benjamín como competidor?

Han sido dos momentos bastante amargos, pero de los cuales he aprendido mucho y he logrado levantarme y estar en donde actualmente me encuentro, el primero fue no haber hecho la marca para los para Panamericanos Rio de Janeiro, el clasificatorio se realizó en San Luis Potosí y por un error de los jueces midieron mal, me quitaron un metro con el que calificaba y por eso no pude ir a esos juegos que eran bastante importante para mí, eran los terceros en mi carrera y la verdad lo sentí mucho, lo lloré de impotencia, por mucho tiempo estuve decaído.

Inclusive esto originó que tuviera mi segundo sabor amargo, porque no pude recuperarme y tampoco logré calificar al Mundial, lo que en ese momento me hizo pensar seriamente en dejar las competencias, sin embargo, Dios es grande y me dio mucha paciencia y me repuse para estar de nueva cuenta en la selección nacional y logré calificar a mis cuartos juegos para panamericanos que se realizaron en Lima, Perú.