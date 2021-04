Hay decepción por los que se fueron de Morena: Rashid Trejo

Quienes han saltado de Morena para irse a Movimiento Ciudadano (Moci) con Eliseo Fernández Montúfar, nada más veían sus intereses personales, afirmó el Diputado Rashid Trejo Martínez.

Luego de que los Diputados Sofía Taje Rosales y Carmen Hernández Mateo anunciaran su renuncia al partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador tras no ser beneficiados en las encuestas para seleccionar candidatos, se dijo respetuoso, pero decepcionado por esas actitudes.

Consideró que se viven tiempos importantes en Morena, donde el proyecto obradorista debe estar por encima de los intereses personales, en este sentido, aplaudió a quienes aceptaron los resultados y se han sumado al proyecto político.

De los dos ex morenistas, solo Carmen Hernández Mateo anunció su integración al equipo de Fernández, lo que Rashid Trejo consideró incongruente al ser este un personaje acusado de corrupción y que no respeta los principios del Presidente López Obrador.

“Veo que el compañero Carmen Hernández se va con Eliseo Fernández Montúfar, una persona que dejó en el abandono al municipio de Campeche y que sigue todavía con el problema del pollo-gate, entonces, hay una incongruencia, ellos realmente no apoyan al Presidente Andrés Manuel López Obrador, están en contra de él, aunque ahora se disfrazan de obradoristas para llamar la atención”, declaró.

Recordó que mientras Fernández se placea diciendo que es amigo del Presidente, la realidad es que no tiene nada que ver con él, “no lo conocen”; además, su partido Movimiento Ciudadano (Moci) y su dirigente Dante Delgado se la pasan despotricando contra el mandatario nacional y sus decisiones.

Insistió que su compañero es incongruente al decirse obradorista e irse con una persona que, está demostrado, incurrió en situaciones que no van con la visión de AMLO, reiteró que Fernández compró pollos y los vendió a sobreprecio durante la parte más difícil de la pandemia por Covid-19.

“Hoy por hoy no se pueden engañar a los ciudadanos con esta farsa que sigue teniendo Eliseo queriendo engañar a los ciudadanos, creo que los ciudadanos en estos momentos ya saben que Eliseo es un farsante, es un oportunista, es un camaleón y que solamente busca sus intereses personales”, apuntó.

Trejo Martínez fue tajante contra su ex compañero de partido, “lo digo respetuosamente, todos aquellos que se van a Movimiento Ciudadano, nada más veían sus intereses personales, y no veían el proyecto de Morena, no veían el proyecto de la 4T y no veían el proyecto de AMLO, pero se les desea las mejor de las suertes y se respetan opiniones”.