Hay, pero prostitución en el Sáinz no es competencia municipal

“Pues mira, desde la antigüedad y desde que yo entré me he enterado de muchas cosas, a estas personas que mencionas se le conocía como las mujeres del zapote, porque se colocaban donde estaba el árbol del zapote, donde ahora están los boleros, pero como comenzó a llenarse de puestos esa parte, pues las señoras de la vida galante ya dejaron de trabajar en esa área, y si he visto que se ponen desde el mercado hasta la terminal de autobuses que está en la avenida Gobernadores, pero eso ya no es cuestión de nosotros”, señaló el Subdirector de Mercados, Eleazar Herrera Vázquez.

En entrevista, manifestó que estas personas empiezan a trabajar luego del horario de funcionamiento del mercado, añadiendo que por parte de los administradores de la principal central de abastos no han visto a alguna persona que se dedique a la prostitución, así mismo, mencionó que no corresponde a la administración del mercado reubicar o retirar a estas personas que ofrecen servicios sexuales.

Por otra parte, son los mismos locatarios del mercado Pedro Sáinz de Baranda, quienes señalan que en caso de haber personas que se dediquen a ofrecer servicios sexuales dentro del mismo mercado o en lugares aledaños deberían de ser reubicados, ya que estos brindan una mala imagen al primer cuadro de la ciudad, así como podrían representar un riesgo para ellos y los artículos que tienen en sus locales.

“Ese tipo de trabajos (prostitución) no debería de realizarse aquí en el centro o en el mercado, porque hay lugares establecidos para que estas personas puedan prestar sus servicios, aquí no es un lugar correcto porque es un lugar muy céntrico, hay mucha gente inclusive que viene con niños o en familia, si debería de haber más vigilancia por parte de las autoridades, porque eso es un riesgo y más porque no están las vallas de seguridad, cualquiera puede entrar y salir a la hora que quiera”, finalizó un locatario (se omite su nombre por razones de seguridad).