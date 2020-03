Hay que hacer conciencia para proteger la vida: NC

Quizá no está mal la idea de querer defender, cuidar y proteger a la mujer, pero, siento que nos están haciendo vulnerables y nos están sobreprotegiéndonos, cuando realmente la violencia no es exclusiva de la mujer ni del varón, opinó Nora Carrasquedo Enríquez.

Empleada del Gobierno del Estado en la Secretaría de Gobierno, señaló que se necesita un cambio cultural y en la educación, pero, sobre todo, en la formación desde el hogar, “quizá no es la adecuada, y por eso en la actualidad se están violentando los derechos tanto de la mujer como de los niños, incluso también los hombres han sufrido alguna vez violencia”, indicó.

Consideró que el paro nacional “Un día sin mujeres” a realizarse el 9 de marzo próximo, “está bien que nos quieran apoyar, que nos den el día, pero, lo primero que tenemos que hacer es conciencia de cómo proteger en sí la vida”, puntualizó.

De igual forma, opinó que la falta de valores familiares es lo que ha venido a trastocar a nuestra sociedad, “siento que desde ahí se está corrompiendo el respeto que debe existir en el hogar, la educación, que no debería existir el machismo, la igualdad”, precisó.

Destacó que si bien existe la igualdad de género, hace falta seguir trabajando en el respeto, “eso es lo que realmente está ocasionando o nos está llevando a la violencia”, recalcó.

¿Tú has sido víctima de violencia o te has sentido agraviada en algún momento?

-Pues, hasta ahorita no, quizá porque en su momento me encontré en un lugar en el que era igual a todos, pero, con un respeto. La verdad, no, lo único en que hago hincapié es en que la educación y el respeto los debemos fortalecer, para que vaya bajando el índice de maltrato, porque siento que no es exclusivo para proteger a la mujer sino realmente cambiar nuestros principios para poder tener una convivencia mejor – señaló.

Como ex elemento de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), explicó que “con la experiencia que mantuvo en la vía pública, te puedo explicar que la seguridad si ha cambiado, pero no depende de un policía, no depende de que tengamos un elemento de seguridad pegado a una mujer o en casa, simplemente nosotras somos las propias autoridades de nuestras vidas, y si queremos cambiar tenemos que cambiarnos primeramente nosotros”, concluyó.