Hay que vigilar aumento del nivel del río Palizada: Seproci

El secretario estatal de Protección Civil, Edgar Hernández Hernández, dijo que el aumento en el cauce del río no debe ser motivo de alarma, pero sí de ocuparse y estar pendientes de las zonas de riesgos para cuidar a las familias y su patrimonio

PALIZADA, Campeche.- El secretario estatal de Protección Civil, Edgar Hernández Hernández, quien se mantiene al frente de la supervisión y acciones por el crecimiento del río Palizada y que se ubica a centímetros de su máximo histórico, señaló que esto no debe ser motivo de alarma, pero sí de ocuparse y estar pendientes de las zonas de riesgos para cuidar a las familias y su patrimonio, además de evitar que el agua pueda llegar hasta la carretera Palizada-Santa Adelaida y dañarla, ya que es la única vía de acceso a la ciudad y comunidades.

Expreso el funcionario que se trabaja en forma coordinada con los tres niveles de gobierno, y que como resultado de la mesa de la Paz que se organiza en la capital campechana, se envió personal de Secretaría de la Defensa Nacional para aplicar el plan DN111 y elementos de Seguridad Pública Estatal quienes están sumados a los trabajos de llenado de sacos con arena y colocación de contenciones en diversos puntos de la geografía paliceña, sobre todo en bordos debilitados y que pueden ceder por la fuerza de la corriente del caudal.

Hasta la noche de este miércoles se tenía ya albergado a dos personas que su vivienda empezó a filtra agua en la colonia Benito Juárez y no garantizaba su estancia en la misma, por lo que acudieron voluntariamente al refugio ubicado en el Cecytec, donde más se ha trabajado en bordos es en las comunidades de Mariche y la Toza.

Pidió a la población a no alarmarse, pero si mantenerse atentos a los avisos que emitan las autoridades en forma oficial, dijo que es importante que no hagan caso de todo lo que se publica en redes sociales y menos si no es de una fuente confiable, ya que esto luego lo único que hace es confundir.