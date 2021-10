Hermetismo en sistema de salud y médicos por detención

Después del tremendo escándalo que se provocó tras la detención del doctor que responde a las iniciales M.R.A.A. acusado por los delitos de abandono, negación y practica indebida del servicio médico y homicidio a título culposo, por una supuesta negligencia médica ocurrida el pasado 2012 en el Hospital de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio”, la gran mayoría de los profesionales de la salud en la ciudad prefieren no opinar del tema.

Con la excusa de una agenda muy apretada, no querer opinar del tema para no entorpecer el proceso judicial y el simple hecho de no responder los mensajes de texto con el objetivo de tener un acercamiento y poder conocer su opinión con respecto a la situación generada en el cumplimiento de la orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General del Estado (FGECAM).

Sin embargo, después de los rumores que señalaban que decenas de doctores habían sido despedidos la gran mayoría ahora solo quiere tener un lugar seguro ya que en otras ciudades al ocurrir situaciones similares a lo del HG, resulta ser normal que médicos y profesionales del sector Salud salgan a las calles a protestar por acusaciones que haga la fiscalía contra doctores que incurren en alguna negligencia.

Es bien sabido que en el país diferentes organizaciones que respaldan a profesionales de la salud, como el movimiento social “Yo Soy Médico 17”, surgido en México en el año 2014 a raíz de la orden de aprehensión a 16 profesionales de la salud que en su momento trabajaban en el IMSS, apoyaron y rechazaron que los médicos ocasionen la muerte de un paciente, por lo que hasta la fecha exigen que sean peritos especialistas en medicina los que realicen las investigaciones de casos similares para determinar responsabilidades.

Sin poder tener éxito al internar contactarnos con algún integrante del Colegio de Médicos Campeche A.C., estaremos en la espera de que fijen una postura respecto a la detención de su colega el pasado lunes 18 de octubre, asimismo, que den a conocer si M.R.A.A. pertenece a dicha asociación y si habrá un respaldo del gremio de doctores en el Estado.