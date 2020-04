Héroes sin capa arriesgan la vida para luchar contra el coronavirus

Héroes sin capa también arriesgan su salud para combatir el coronavirus en estos tiempos de pandemia en Campeche.

Si bien se ha reconocido la invaluable labor que realizan médicos y enfermeras, personal que trabaja de manera directa con pacientes posiblemente contagiados de Covid-19, hay trabajadores del sector salud que indirectamente también forman parte de esta batalla contra el virus que desde inicios de este año ha dejado un gran número de decesos.

Sin embargo, hay trabajadores como los de limpieza, trabajadores sociales, camilleros, cocineros, personal de apoyo, recepcionistas, etc., quienes por el simple hecho de trabajar en los hospitales se encuentran siempre en riesgo de adquirir este virus.

A ellos, quienes también realizan tareas sumamente riesgosas, son a quienes menos se les reconoce su trabajo, pues aunque ellos atienden directamente a los pacientes, sí realizan acciones que son factor para que el virus no se propague.

Sin poder ausentarse de sus labores y cumpliendo con su responsabilidad estos trabajadores del sector salud también se ven en la necesidad de despedirse de sus familias por un tiempo para no arriesgarlos.

Y es que aunque ellos no son el centro de atención, también invitan a la ciudadanía a ser consientes invitándolos a no salir de sus domicilios pues ven de manera directa como se activan los debidos protocolos en atención a posibles pacientes con Covid-19, presenciando a todo color la desesperación de los médicos para garantizar que no se den más contagios.

Sin muchos reflectores, este personal también es parte del accionar del sector salud en Campeche para poder controlar y minimizar en la medida de lo posible que se presenten más casos de coronavirus en nuestro Estado.