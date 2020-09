Hidalgo y Coahuila, laboratorio de campañas con Pandemia: Elizabeth Tapia

Las primeras experiencias de una campaña político-electoral en tiempos de pandemia, se están tomando del proceso electoral en Coahuila e Hidalgo, donde el próximo mes sus habitantes irán a las urnas, explicó la Vocal Ejecutivo del INE en Campeche, Elizabeth Tapia Quiñones.

En entrevista, reiteró que el panorama para el 2021 es incierto y ante la posibilidad de ir a una elección federal con limitaciones por el Covid-19, la recomendación es que todos los actos proselitistas se rijan por los protocolos sanitarios de la Secretaría de Salud local y federal.

“Los aspirantes a algún cargo público tienen que ponerse creativos, buscar nuevas maneras de poder contactar a la ciudadanía y hacer llegar sus propuestas que no impliquen poner en riesgo, ni a candidatos, ni a los ciudadanos”, declaró.

En este contexto y ante el papel predominante que tomarían las redes sociales, expuso que con o sin pandemia, se han vuelto un canal eficaz de comunicación. Confirmó que los gastos para publicidad en ellas deberán ser reportados como gasto de campaña.

“Son fiscalizados todos los gastos, egresos que los partidos tengan deben reportarse en sus informes y son sujetos de fiscalización en caso de que no sean reportados son motivo de multa; a mí me parece que sí es una opción, pero los candidatos pueden optar por opciones mixtas, nuevamente no lo sabemos es una nueva normalidad y es nuevo para todos”, refirió.

Pese a estar sujetas a fiscalización, las redes sociales no están reguladas en tiempos de aparición como suceden en radio y televisión.

En el mismo contexto, Tapia Quiñones resaltó la buena coordinación que existe con el Instituto Electoral del Estado (IEEC), actualmente se trabaja en los convenios de colaboración para la organización de la jornada electoral, donde los campechanos votarán en una mesa única.

Aquí, la pandemia llevó al retraso en el inicio del proceso local, arrancará oficialmente el 2 de enero de 2021; “sin embargo, hay un acuerdo del Consejo General del INE para que se homologuen las fechas de inicio de precampañas y se ajusten sus tiempos”.

Las precampañas federales tendrán lugar en diciembre, mientras que las locales abarcan los dos primeros meses del año. Con estos ajustes el desarrollo de la elección federal irá de la mano con el proceso local que culminará el domingo 6 de junio de 2021.