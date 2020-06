Hopelchen podría quedarse sin el apoyo del FONDEN

A pesar de que fue uno de los municipios más dañados por el paso de la tormenta tropical se dio a conocer que las reglas de operación no contemplan daños en caminos saca cosechas, ni afectaciones en el sector agrícola y apícola; las viviendas deben estarse derrumbando, no se toman en cuenta a las que presentan sólo filtraciones

HOPELCHÉN.- A pesar de que el municipio de Hopelchén fue uno de los más dañados por el paso de la tormenta tropical “Cristóbal”, podría quedarse sin el apoyo del FONDEN por sus reglas de operación, pero la gestoría se continúa para tratar que esto no suceda, así lo mencionó la autoridad municipal quien aseguró también que las afectaciones están a la vista.

Resaltó que el encargado del FONDEN dio a conocer que las reglas de operación no contemplan daños en caminos saca cosechas, ni afectaciones en el sector agrícola, apícola y ganadero, las calles deben ser las principales, no de las colonias, y en las viviendas deben estarse derrumbando, no se toman en cuenta a las que presentan sólo filtraciones.

La autoridad de la Comuna añadió que aunque los daños están a la vista, las reglas de operación del FONDEN no tomarán en cuentan a Hopelchén, aclaró que gestionará que esto no pase, pues el encargado de esa dependencia tendrá que pedir mi firma para plasmar que no hubo daños, y esto no lo haré porque el Municipio tuvo muchas afectaciones por el paso de la tormenta tropical “Cristóbal”.