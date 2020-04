Hopelchén y Champotón reportan 1 caso nuevo sospechoso de Covid-19

Por segundo día consecutivo no se registraron casos positivos de coronavirus

Se descarta el caso sospechoso de Covid-19 en el municipio de Calakmul, sin embargo, el día de ayer se detectaron casos sospechosos en los municipios de Hopelchén y Champotón, con uno cada municipio, mientras que una de las personas que se encontraba delicada de salud ha logrado salir del cuidado intensivo.

Por segundo día consecutivo en Campeche no se reportaron casos positivos de Coronavirus, además, una de las personas que se encontraba grave de salud logró presentar mejoría, informaron Maiccol Blanquet López, Responsable Estatal de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles y Manuel Julián Zaldívar Báez, Responsable Estatal de Urgencias Epidemiológicas, ayer por la noche durante el boletín epidemiológico.

Sin embargo, tan solo el día de ayer se reportaron 17 nuevos casos sospechosos en Campeche en donde se incluyen por primera vez a los municipios de Hopelchén y Champotón, cada localidad con un solo caso.

Informaron que siguen siendo 14 los casos positivos en Campeche, ya con tres personas recuperadas, solo 2 hospitalizados en donde su salud se reporta como delicada y un deceso, mientras que las otras 8 permanecen estables y en sus domicilios.

Recordaron que los municipios en donde se han detectado casos positivos son Campeche, Carmen, Candelaria y Calkiní, siendo el 20% de los infectados, personas de la tercera edad.

En cuanto a los casos negativos, el día de ayer se agregaron 7 resultados, incluido el caso sospechoso en el municipio de Calakmul, sumando así 53 casos negativos.

Hasta el día de ayer se han estudiado a un total de 84 personas, de las cuales el 70% de las pruebas realizadas han salido negativas.

“Les pedimos cumplir de manera estricta con las medidas de distanciamiento social y en caso de presentar algún síntoma compatible con la definición operacional de Covid-19, fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolor muscular, dolor de cabeza y malestar de salud, acuda inmediatamente para recibir atención médica”, dijo Blanquet López.

Por su parte, Zaldívar Báez recomendó a los campechanos durante estos días de Semana Santa en donde se dan actividades religiosas, evitar asistir a ellas, sin embargo, si por alguna razón de fuerza mayor tiene que acudir, deberán evitar el contacto físico, no dar la mano, no abrazar y evitar tocar en lo posible las superficies.

En cuanto al transporte público, dijeron que es necesario lavarse las manos antes de subir, usar gel antibacterial con base a alcohol, mayor al 60% en puntos con mucho contacto de superficie, evitar conversar durante los trayectos, no ingerir alimentos y no escupir, al igual que fomentar el higiene de manos después de realizar un pago, usar cubrebocas y si tienen síntomas respiratorios de preferencia no salir de sus hogares, pues en los últimos días se ha incrementado la búsqueda intencionada de casos sospechosos con el objetivo de poder identificarlos.

“Estos próximos cuatro días les invitamos a hacer una jornada de esperanza, que implica que la personas se guarden masivamente, que eviten pensar que están de vacaciones, que son días de playa, que no son días de convivencias en grupo; es necesario, para que podamos evitar la multiplicación de los casos y las consecuencias que nos puede llevar a la muerte”, dijo el Responsable Estatal de Urgencias Epidemiológicas de la Secretaria de Salud.