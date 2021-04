Hoteleros sostienen que ola de contagios no es por turistas

La segunda ola de contagios en diciembre no fue ocasionada por los viajeros, sino por las reuniones familiares por lo que no necesariamente salir de tu casa implica un contagio, considera el Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Campeche, Mauricio Arceo Piña, en relación a qué si la movilidad podría ocasionar una tercera ola de contagios. Explicó que hasta tú mismo entorno te pone en algún riesgo de contagio en estas reuniones familiares, pero, además, Campeche es un destino para recorrer al aire libre, no estamos en lugares encerrados.

“Pasear la calle 59 incluso, en los restaurantes se puede comer en áreas abiertas y es lo más recomendable. Los recorridos por Campeche en los tranvías están todos abiertos y con evitar lugares cerrados hay más seguridad. Campeche se presta para poder pasear de manera segura y no arriesgarse”, comentó.

Confía en que no habrá riesgos, ya que tomando las medidas no habrá el riesgo, además, Campeche es un lugar que se puede disfrutar sin que la gente esté demasiado amontonada.

Insistió en que con la sana distancia, los cuidados y el cubrebocas no va a pasar nada. Además, no cree que la gente de Campeche pueda correr riesgos por la tercera ola.

“Yo no lo veo así, también veo que los restaurantes toman todas las medidas y mientras todos nos sigamos cuidando y usemos cubrebocas, mantengamos la sana distancia y nos lavemos la mano, estaremos seguros. Hay que seguirnos cuidando nosotros mismos. Yo no veo un riesgo, siempre y cuando cuidemos todos las medidas de salud que se nos han compartido”, especificó.

Manifestó que detectan en los hoteles si los visitantes vienen con algunos síntomas, si fuera el caso, avisan a la Secretaría de Salud por algún sospechoso por Covid, pero esto no ha pasado.