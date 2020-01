Hoy comienza la construcción del malecón costero

El gobernador Carlos Miguel Aysa González y el alcalde Óscar Rosas darán el banderazo para iniciar la obra que deberá concluir en cuatro meses

Durante este día, el gobernador del Estado, Carlos Miguel Aysa González y el alcalde carmelita Óscar Rosas González, darán el banderazo para iniciar los trabajos de construcción del malecón costero “Nelson Barrera Romellón”, así lo dio a conocer Leonardo Verdejo Calderón, subsecretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado, quien detalló que en cumplimiento a una solicitud añeja de los carmelitas, a partir de este día empezará la obra que tendrán una duración de cuatro meses.

“La información que tenemos es que se tiene contemplado que para mañana (hoy) venga el Gobernador para dar banderazo de inicio de esta obra, para ello ya estamos dando los últimos retoques, estamos haciendo algunos trazos para mostrar cual es la línea, y los trazos que tendrá este malecón”, explicó.

“Una vez dado el banderazo de inicio, estamos en disposición de arrancar la obra por parte de la empresa constructora, pues desde el 13 se planeaba este arranque, pero a partir de mañana se debe iniciar la obra o más tardar el jueves, pero de que se iniciará es un hecho”, añadió.

El funcionario especificó que los cocteleros de este espacio no serán reubicados pero sí muchos de ellos tendrán que ser movidos hasta diez metros para no afectar los trabajos, mientras que los concesionarios que se encuentran del otro lado deberán de limpiar sus predios.

“El tema de los cocteleros es que no se movieron ni se habló con ellos para que se movieran, por ello se tendrán que mover en promedio diez metros hacia el mar para que no afecten, algunos si serán movidos pero no todos, porque no todos afectan, en el caso de los concesionarios del otro lado, esos no molestan ni afectan en nada el proyecto”, finalizó.