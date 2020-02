¡Hoy, el clásico campechano! Corsarios reciben al Campeche FC

Este viernes a las 3 de la tarde, estarán frente a frente en partido de la jornada 18 de la TDP

El encuentro ante Corsarios de Campeche es catalogado como un partido sumamente complicado y para el que la escuadra Campeche FC contará con equipo completo cuando visite este viernes el Estadio Universitario, a las 15:00 horas, en el inicio del a jornada 18 del Clausura 2020 de la Liga de Tercera División Profesional.

El encuentro de este viernes marcará el inicio de la fecha 18 del Grupo I, segunda parte del campeonato 2019-2020 de la Liga TDP, en el que Campeche FC enfrentará a Corsarios de Campeche en el Estadio Universitario, a las 15:00 horas.

El antecedente más reciente en los enfrentamientos entre equipos de la misma ciudad, fue el triunfo de FC, 3 por 2, con un golazo de Ángel Rivero en la fecha tres, el 28 de septiembre del año pasado.

Los rojiblancos cerraron su preparación el miércoles con un juego interescuadras y ayer por la mañana realizaron trabajo táctico, en una sesión que duró poco más de hora y media, para luego sostener una larga charla técnica.

Al término de la práctica el técnico Sebastián Alejandro González subrayó que cuenta con plantel completo, “lo importante es que los muchachos están bien, están todos disponibles para jugar, con algunas reservas, pues estamos sacando a algunos muchachos lesionados, pero están todos disponibles para jugar y la definición del 11 titular queda sujeto a variantes estratégicas una vez que terminemos de analizar al rival”.

Dijo que por cuestiones físicas no se definió la lista de convocados, “tenemos varias dudas porque hay chicos que vienen con lesiones añejas, molestias, contracturas de otros partidos que no se han recuperado del todo, entonces estamos tratando en esos casos particulares dosificar la carga, si bien todos los jugadores son importantes, pero algunos que vienen con esas molestias hay que ver cuántos minutos pueden participar, si son o no convocables, esperando hasta este viernes día del partido”.

Alejandro González señaló que será un partido muy difícil, “obviamente que la gente de la ciudad o de la región lo toman como un clásico, pero para nosotros los 14 partidos son muy difíciles, en el que se incluye la posición en la tabla, si es o no de la región o del grupo, todos tienen su dificultad, todos juegan de diferente manera y nosotros así lo tomamos con el rival en turno y la dificultad que tiene”.