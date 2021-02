Hoy se vuelve a jugar en la Liga Dominical de Futsal de Santa Ana

La escuadra del Borussia Dortmund tratará de mantenerse en la cima del XXV Torneo de la Liga de Futsal Libre Dominical “Alvar Eduardo Ortiz Azar”, cuando se enfrente a Shakthar, al volverse abrirse las puertas de la cancha de usos múltiples del barrio de Santa Ana, este domingo siete de febrero. Luego de un ayuno de unos once meses y días, ya que fue en el mes de marzo, que se suspendió toda actividad en esta cancha, este domingo 7 de febrero, los dieciséis equipos que toman parte en esta liga, volverán a pisar la cancha para disputar la jornada doce.

Borussia Dortmund, que marcha en la cima de este torneo, con 33 puntos, producto de once triunfos y una derrota, con 59 goles a favor y solo once en contra, recibe a Shakthar, un equipo que no anda muy bien que digamos, en la posición quince con tan solo nueve puntos, una gran diferencia entre estos dos equipos.

La jornada trece, la completan Spartanos F.C., el Trébol y el Deportivo Moscú, que están de la mano con 24 puntos en el segundo lugar, peleando por este puesto, estos se medirán ante Residencial Campestre, Ponchos F.C. y Tottenham respectivamente, partidos donde se espera los tres empatados en el segundo lugar, salgan con la victoria, para mantener esa pelea por la segunda posición, ya que van ante equipos que marchan en las últimas posiciones.

Cualquiera de estos que resbale, podrían verse relegado de ese segundo puesto y hasta del tercero, que podría ocupar, si es que sale con un triunfo, el equipo de Titanes F.C. que tiene 23 puntos y va ante Metro Star que marcha con ocho puntos por 23 de sus rivales, un partido donde al parecer Titanes tiene asegurado la victoria.

Será sin dudas un inicio intenso de esta Liga de Futsal en el barrio de Santa Ana, que según anunció su presidente Jesús Rodríguez Carballo, se contará con todas las medidas sanitarias, como lo señala el protocolo sanitario, para el cuidado de los jugadores, entrenadores y árbitros.