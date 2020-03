Huye rector de la Unacar

José Antonio Ruz Hernández no da la cara a estudiantes que acusan de acoso sexual a docentes de la Máxima Casa de Estudios

Alumnas de la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar) e integrantes del colectivo Las del Sur, se manifestaron el día de ayer en el marco de la V Jornada de la Mujer, evento donde se encontraba el rector de la máxima casa de estudios.

Las manifestantes hartas del acoso que casi a diario viven en la máxima casa de estudios carmelita por parte de maestros de la institución, buscaron encarar al rector de la Universidad, José Antonio Ruz Hernández, sin embargo éste huyó del lugar.

Las manifestantes con los rostros cubierto y con varios carteles en donde señalaban su cansancio, gritaban consignas en contra de la administración de Ruz Hernández, quien salió por la puerta de atrás del Aula Magna, mientras las quejosas exigían su presencia para aclararles sobre los casos sin resolver de acoso sexual.

También exigieron respuesta de la directora de la Escuela Preparatoria Campus II, Catalina Masa Casanova por cubrir los actos de acoso perpetrado por al menos 15 docentes de esa institución, y las acciones en las que prohibió una manifestación pacífica dentro de la cafetería de la misma preparatoria.

“Queremos solución a todos los casos de acoso en todos los campus, no se han acercado a nosotros para atender nuestros problemas ni de la directora del Campus II que encubre a los acosadores, somos estudiantes que quisimos hacerlo por nosotras. No hay nadie más, no hay medios de comunicación ni otros colectivos, tampoco partidos políticos, nadie, solo nosotras”, dijo una de las manifestantes.

Pese a los llamados para que el rector Ruz Hernández se acercara al recinto, esto fue en vano.