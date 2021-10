Ilógico y erróneo pensar que el narcotráfico no llegaría a Campeche: Noel Juárez

Con un voto de confianza de que las autoridades estatales que acaban de asumir el cargo sepan llevar a cabo la averiguaciones pertinentes sobre las narcomantas que aparecieron este domingo en las dos ciudades más importantes del estado, el Diputado local de Partido Revolucionario Institucional (PRI), Noel Juárez Castellanos, destacó la importancia de no dejar pasar el tema donde sí es “un teatro” de “alguien” genera cierto grado de preocupación entre la ciudadanía, por lo que en caso contrario, resultan ser reales los mensajes, es momento para reforzar la seguridad en el estado.

Explicó que pensar que la presencia de carteles, del narcotráfico y otros delitos nunca pudieran llegar a Campeche, es ilógico y erróneo, donde la sociedad avanza, las carencias también y donde hay droga y delincuencia no se conocen límites.

Precisó que a la vez de que se debe mantener abierta a toda posibilidad, exhortó a la ciudadanía a no caer en la paranoia o alarma, donde frenar la aparición de más narcomantas y de combatir la delincuencia, es función del Fiscal General del Estado en coordinación con los demás sectores de seguridad.

Juárez Castellanos depósito la credulidad de que las investigaciones ya dieron inicio y que no se encuentran ligados al crimen organizado, sin embargo, el asunto no debe dejarse a la deriva y no implementar estrategias como mayor vigilancia.