Impera corrupción en 4T, “robarse lo del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, es el colmo”: Nordhausen

Felicitó la decisión del ex funcionario federal por no prestarse a la corrupción en este organismo creado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador

La renuncia de Jaime Cárdenas a la Dirección del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y sus afirmaciones de corrupción, como el robo de joyas y la manipulación de subastas digitales, son muestra de la corrupción que impera en la 4T, afirmó el Diputado Jorge Nordhausen Carrizales.

El Coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado felicitó la decisión del ex funcionario federal por no prestarse a la corrupción en este organismo creado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. “Una vez más quedó demostradísimo la corrupción a más alto nivel empezando por el hermano del presidente… es probable que este sea el régimen autoritario más corrupto que ha tenido México en los últimos años y los mexicanos de a poco se van dando cuenta”, declaró.

Dijo que todos los días, nuevos casos de corrupción salen a la luz, provocando la desilusión de quienes creyeron en López Obrador como un político intachable.

No le siguen el ritmo al Presidente

Sobre este tema, el coordinador de los diputados locales de Morena José Luis Flores Pacheco dijo que todas las denuncias que se hagan en torno al tema, deben tomarse en cuenta confió en que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no las pasará por alto.

“Sí alguien cometió un ilícito se sabrá y más en el Gobierno federal, ya se configuró el delito… confío que el Gobierno nacional, el presidente no va a tolerar los actos de corrupción se van a saber”, afirmó. Sobre la renuncia de Jaime Cárdenas, insistió que tiene sus razones personales, no descartó nuevas salidas del Gabinete argumentando que no todos siguen la política tal cual la dicta el Presidente, pidió a todos los funcionarios escuchar al mandatario y no tolerar la corrupción.