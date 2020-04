Implementarán medidas drásticas si se llega a fase 3 por Covid-19

Al presidir la sesión del Comité Municipal de Salud, donde se llevó a cabo la evaluación de las acciones realizadas desde que inició la contingencia en el Estado, la Presidenta Municipal de Palizada, dijo que se acordaron nuevas medidas preventivas

PALIZADA.- Garantizar la salud de los paliceños es una prioridad de mi gobierno ante la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19, afirmó la Presidenta Municipal, al presidir la sesión del Comité Municipal de Salud, en donde se llevó a cabo la evaluación de las acciones realizadas desde que inició la contingencia en el Estado, y acordaron nuevas medidas preventivas el cuál permita que Palizada no tenga contagió del virus.

La reunión se llevó a cabo el viernes por la noche en la sala de Cabildo “Salustino Abreu”, del Ayuntamiento de Palizada, ahí la Presidenta Municipal agradeció el apoyo del personal de la Secretaría de Salud, Seguridad Pública y de Protección Civil Municipal que están al frente del campo de batalla en los filtros sanitarios instalados en el municipio, realizando un eficaz trabajo en la prevención y cuidado de la salud de las familias paliceñas.

Dijo que es momento de redoblar los esfuerzos ante el crecimiento del COVID-19, y pidió a los integrantes del organismo y ciudadanía a no bajar la guardia ante la proximidad de la Fase 3 y lo más preocupante, dijo, no es el pico del virus, sino la bajada, ya que no contamos con una infraestructura hospitalaria adecuada para enfrentar los casos de COVID-19.

Agradeció el respaldo del Gobernador Carlos Miguel Aysa González y la Secretaría de Salud, en las estrategias de prevención y contención del virus, hasta el momento ha dado buenos resultados que Palizada esté libre de coronavirus, reiteró su compromiso de seguir trabando en equipo con los tres niveles de Gobierno para enfrentar la pandemia.

La Alcaldesa instó a la ciudadanía a seguir cumpliendo las medidas preventivas sanitarias de no salir de casa, lavado de manos constante, aplicación de gel antibacterial, no saludarse, no besos, ni abrazarse y cumplir con la “sana distancia” de cuando menos 1 metro y medio de persona a persona.

Mencionó que hasta el momento no se ha implementado el toque de queda, pero advirtió que si la situación empeora y se dan las circunstancias se aplicarán nuevas medidas drásticas en caso que la población no esté respetando las recomendaciones impuestas por el Gobierno Federal y Estatal para evitar más contagios del virus.

“No se le va a permitir la entrada a nadie, que no sean del municipio, ni a familias que estén viviendo en otras ciudades que quieran visitar Palizada, sentenció.

De su lado, el Director de Salud Municipal, Nelson Gregorio Glory Escoffie, dio a conocer un balance de las acciones y estretegias implementadas en Palizada por la pandemia, en donde resaltó la instalación de 4 filtros sanitarios instalados en diversos puntos del municipio, de los cuales sólo quedan 2 operando como el de Santa Adelaida-Palizada, y Avenida Bicentenario instalado a la entrada a la ciudad, en los cuales se realizan la sanatizacion de vehículos, aplicación de gel antibacterial, checado de temperatura con termómetros infrarrojos, y orientación sobre el lavado de manos, Quédate en casa y Sana distancia, entre otras acciones preventivas.

Fernando Patricio Colli Wong, Director del hospital comunitario, expuso que se sigue redoblando los esfuerzos con el personal de salud para la prevención y detención del COVID-19, añadió que se reparte gel antibacterial y cubrebocas de una dotación que envió la Secretaría de Salud, así como se está adecuando ciertas áreas del hospital con material y equipo en caso que se presente un caso de coronavirus se atienda al paciente, o en su caso, se traslade a Carmen.

El titular de Protección Civil Municipal, Emiliano Ballina Alejó, informó que se continúa con la sanatizacion de vehículos que entran a la ciudad, así como los autobuses del servicio público municipal, además del exhorto a los dueños de abarrotes que sus clientes tienen que respetar la “sana distancia” y aplicación de gel al ingresar a sus negocios.

Por su parte, Miguel González Zavala, Director de Servicios Públicos Municipales, expulsó que durante la cuarentena está garantizado la calidad y abasto de agua a la población, se colocaron lavando de manos de uso común en el mercado público “Eduardo Lavalle Urbina”, frente a la presidencia municipal y filtro sanitario de la avenida Bicentenario, entre otros. La directora del DIF municipal Beatriz Ballina Sánchez, comentó que por indicaciones de la Presidenta Municipal, con apoyo de los Directores y empleados se realiza la elaboración y distribución de alimentos y agua al personal que se encuentran en los filtros sanitarios.