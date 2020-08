Improvisa Esteban Moctezuma educación a distancia y por TV: Ricardo Sánchez Cerino

Diputado de Morena acusa y descalifica

Al asegurar que el modelo educativo a distancia es parte de una “improvisación”, que no toma en cuenta la realidad del país, el Diputado Ricardo Sánchez Cerino se pronunció por escuchar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Precisó que los docentes son quienes conocen la realidad de las comunidades donde imparten clases y en muchas de ellas, a lo largo del país, no se cuenta con los medios necesarios para la educación a distancia anunciado por el titular de la SEP, Esteban Moctezuma.

El legislador morenista dejó entrever la falta de capacitación de decenas de docentes sobre el uso de Internet y las nuevas tecnologías, situación que frenaría el éxito del modelo a implementar.

“Hacen lo que se puede con lo que se tiene, eso me queda claro, porque realmente no estábamos preparados para que sucediera algo semejante, las autoridades hacen lo que pueden con lo que tienen, definitivamente hay carencias y muchos alumnos están sin medios ,eso repercutirá mucho, créanme que es lamentable pero no se puede hacer nada más”, declaró.

Coincidió con la CNTE al asegurar que sus propuestas toman como base la experiencia, “se les tiene que tomar en cuenta, analizar sus propuestas a conciencia, para mí todas las ideas que aporten son buenas y se deberían aplicar”.

El Presidente de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, también aseguró que los docentes carecen de los conocimientos suficientes para dictar clases a través de las nuevas tecnologías como el Internet.

“El Magisterio no está preparado, lo digo con sinceridad, no todos los maestros están en la modernidad, muchos maestros nos quedamos rezagados en la tecnología, no se estaba preparado para este escenario, es algo que se improvisa”, reafirmó.

Reafirmó que la educación no es estándar, sí no acuerdo a la región donde se imparte en el caso de Calakmul, insistió en que sus compañeros aún no tienen claro cómo van a trabajar porque la mayoría de comunidades no tienen Internet o señal de televisión.

“En algunos casos no tienen televisión, no es lo mismo la televisión que estar físicamente, entonces hay carencias, se está haciendo lo que se puede”, puntualizó.