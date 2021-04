Imprudencia, el regreso a clases: Nelly Márquez

Campeche se convirtió en el primer estado de la República en permitir el regreso a clases presenciales, luego de que 137 planteles de la entidad arrancaron con el Plan para la Reactivación Escalonada Mixta.

El Secretario de Salud del Estado, José Luis González Pinzón, aseguró que los aforos en las escuelas serán limitados, mientras que los días y horarios de clases serán escalonados, empezando con escuelas que son multigrado, es decir, “donde tenemos pocos alumnos y pocos maestros para controlar el regreso a las actividades”.

Sin embargo, la Diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Nelly Márquez Zapata, aseguró que no era necesario este regreso a clases, ya que resulta ser una decisión precipitada, sobre todo, porque hay planteles que sufren de muchas carencias.

“Yo diría que fue una presión muy fuerte del Gobierno Federal para que Campeche fuera el Estado piloto, creo que en este momento en el que nos encontramos de la pandemia y del ciclo escolar a punto de terminar, no era necesario este regreso a clases. Ahora bien, también he observado que la gente está en la calle con niños y jóvenes, entonces por un lado las personas creen que no se debe asistir a la escuela y por el otro andan en la calle, entonces ahí hay incongruencias también.

De igual manera me preocupa seriamente que las escuelas en el Estado de Campeche tienen muchísimos problemas, sobre todo, en las comunidades, ya que muchas veces no tienen agua, no existe un control de la salud y la sanitización que se tendría que hacer, entiendo que dicen que solo van a ir 4 niños por dos horas; pero insisto, creo que fue algo precipitado, algo que no era necesario, y por lo tanto, fue un poco imprudente y con el tiempo lo vamos a ver”, señaló.