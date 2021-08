Impuestos no justifican servicios públicos municipales

Sondeo

El Centro Histórico es un cochinero, basura por todos lados y todas las colonias igual esto como resultado del mal servicio del Ayuntamiento y el abandono, ¿Cree usted que valga la pena pagar impuestos municipales cuando no hay reciprocidad de la autoridad?

Efraín Pastor dijo: O no pagar o pagar menos, ya que no se ve reflejado el pago de impuestos en los servicios que da el ayuntamiento, pasan los años y es la misma situación una raquítica acción en el Ayuntamiento

Felipe Pérez dijo: Si vale la pena pero no es responsabilidad completamente de las autoridades, sino de la mala educación de las personas de tirar la basura en cualquier lado y no en los depósitos o botes, eso es lo que aprenden nuestros niños en la actualidad, los impuestos se pagan para recolectar no para que pase alguien cada media hora limpiando la basura que dejan las personas sin educación.

Ricardo Rodríguez respondió: Si, pues siempre ha sido así, no es de ahorita, es el mal de todo los gobiernos municipales, no le ponen empeño en las mejoras de nuestra ciudad.

Laura Kantún dijo: La basura que hay en las calles es falta de educación de la ciudadanía y el Ayuntamiento debería aplicar las multas por basura tirada en la calle, si se requiere una mejor planificación sobre la recoja de basura y, sobre todo, que esté más pendiente la autoridad de los servicios que más se requieren.

Adrián Chan respondió: Al ayuntamiento no le interesa cumplir con los servicios que necesita la ciudad y eso se nota, para cobrar si están buenos pero no cumplen, no están al tanto de los servicios públicos, nuestra ciudad es muy bonita, deberían mantenerla, pero no lo hacen.

David Pech contestó: Claro que vale la pena, pero también nosotros como ciudadanos debemos evitar tirar tanta basura.