IMSS debe dar buen servicio

El líder de los trabajadores municipales asegura que ha recibido quejas de algunos de sus agremiados porque no están recibiendo los medicamentos para su tratamiento

Miguel Ramón Córdoba, líder del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento, Juntas y Comisarias Municipales de Carmen (STHAJCC), informó que los poco más de mil 300 trabajadores sindicalizados en el municipio y a quienes les descuentan vía nomina el servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), deben de recibir la atención médica al 100 por ciento y no nada más a medias, por eso existen acuerdos con los delegados estatales desde años pasados.

El líder de los trabajadores municipales, dijo que escuchó comentarios de empleados de Ayuntamiento, en el caso específico de la isla, en donde ni los trabajadores ni sus familias reciben atención adecuada, además no les entregan los medicamentos acorde al problema de salud y se ven en la necesidad de comprar lo que indican las recetas, eso es un gasto extra para quienes ganan poco, pero ante la necesidad se endeudan al realizar préstamos.

En próximas fechas buscaremos acercamiento con las autoridades del IMSS, donde le voy a plantear ese tipo de malestar por parte de los agremiados que se vieron afectados, así como hace unas semanas la autoridad mencionada en una entrevista en la isla, comentó que por ningún motivo y aun con adeudos con los ayuntamientos, dejarán de atender a los trabajadores y sus familias.

Quizá el delegado no tenga conocimiento de cómo son atendidos los empleados sindicalizados, por eso vamos a exponerle y que les llame la atención a los directores de las clínicas, solo buscamos un buen servicio y de calidad, que no nada más digan que el IMSS es un hospital de primera, si no que lo demuestren en la atención y con responsabilidad, aseveró el líder sindical.