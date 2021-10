IMSS encabeza quejas en Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) informó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Salud, son las dependencias del sector salud que encabezan las diferentes quejas recibidas durante el 2020 y lo que va del año en curso.

Del total de quejas y denuncias se destacan las del personal médico relacionadas con las condiciones en las que trabajan, durante la emergencia ocasionada por el Covid-19, así como la de los derechohabientes por falta de medicamento y negligencia médica, es por ello, que la Comisión Estatal ha solicitado a los titulares del sector salud adoptar medidas cautelares de carácter urgente para garantizar el derecho a la protección a la salud de la población.

“Se vulneran los derechos humanos de las personas cuando no se le garantizan en las instituciones de salud la atención médica y el abasto de medicamentos, pero hay que tomar en cuenta que el 2020 fue un año atípico no sólo a nivel estatal sino a nivel mundial en el que se les dio prioridad a los enfermos del Covid-19 y por eso no había espacio en los hospitales ni médicos suficientes.

En la Comisión Estatal se han recibido 24 quejas en total de las cuales 17 fueron en contra del IMSS por falta de medicamentos y 7 en contra de la Secretaría de Salud del Estado por inadecuada atención en el psiquiátrico y por no querer reconocer sus incapacidades a los trabajadores en el Manuel Campos.

No somos competentes para resolver las quejas que se presentan contra el IMSS por ser esta una institución federal, pero las que se presentan las canalizamos a la coordinación regional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con sede en Mérida, Yucatán; y las que corresponden a las instituciones locales de salud les damos el trámite que corresponde conforme a derecho”, informó Juan Antonio Renedo Dorantes, Presidente de la Codhecam.