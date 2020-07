Incapacidad económica empresarial para la reactivación: Canacintra

Sin dinero y acusan más desempleo

Luego de las proyecciones que se dieron a conocer a nivel nacional en donde se plantea que al menos 600 mil empresas entrarían en crisis, al no tener ingresos a consecuencia del Covid-19, la Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Esperanza Ortega Azar, señaló que en realidad las empresas no tienen la capacidad para volver a sus labores y ello representará más desempleo para decenas de personas, en los próximos meses.

Comentó que actualmente los empresarios campechanos están bajo un estado de incertidumbre sobre su reactivación y que por ello están pidiendo firmar un gran acuerdo nacional con la autoridad federal, para conservar la mayor cantidad de unidades económicas, ya que estas son empresas que al final otorgan empleos a muchos mexicanos y al no tener solvencia económica, más empleos se perderán al final del año y por ende, un mayor número de familias se quedará sin recursos.

“Esto es muy grave, puesto que ya Coneval había dado sus datos desde hace algunos meses de que más de 10 millones de mexicanos pasarían a engrosar las filas de la pobreza extrema, nosotros tenemos un centro de estudios en el cual, teníamos unos datos de alrededor de 14 a 16 millones de ciudadanos y hay otro que hablan de 20 millones de ciudadanos que pasarían a engrosar estas filas de la pobreza extrema”.

Señaló que la duda a nivel nacional es el destino de las unidades económicas que carecen de recursos para alinearse a esta nueva normalidad empresarial, “qué va a pasar, 250 mil unidades económicas que no volverán abrir, 250 mil unidades económicas que despidieron personal, 250 mil unidades económicas que dejarán de tributar. Esto solo demuestra que estamos ante una de las peores crisis sociales que podemos tener en la época del México moderno”.

“Es responsabilidad de la autoridad tener una estrategia, no queremos que nos regalen nada y es lo que no han entendido, pero qué va a suceder cuando a la gente se le esté muriendo un hijo porque está enfermo y no tenga dinero, no tenga empleo, pues vendrán los saqueos, vendrán los robos y vendrán unas cosas inimaginables”, sentenció.