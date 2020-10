Incierto futuro de Morena: ID

El líder local del PRD, asegura que en los dos años de trabajo no han dado resultados, por lo que se duda que ganen alguna posición en el 2021

El dirigente local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Isaac Díaz Briseño, aseguró que el triunfo de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que tanto han presumido para las elecciones del siguiente año, hoy es algo incierto, debido a los resultados que han tenido en estos dos años de administración.

“No hay nada seguro para nadie, las cartas no están tiradas. Estos comicios cambian la perspectiva, cambian el rumbo del 2021, debido al mal gobierno que tenemos a nivel federal en el Estado, ya que los diputados que fueron electos en la elección pasada, no han dado resultados, la ciudadanía no ve mejoras, no ve avances, no ve apoyos, no regresaron a sus distritos como así lo prometieron, yo creo que no canten victoria porque todo puede suceder”, especificó.

Díaz Briseño recordó que lograr obtener un triunfo es por medio de un trabajo honesto sin olvidarse de las personas, pidió no seguir confiándose en el triunfo, pues la gente cada vez se da cuenta del trabajo que han realizado, principalmente el de los legisladores locales quienes no regresaron a sus distritos.

“Yo lo que les pediría a todas estas personas de Morena que se la pasan presumiendo que son el partido del pueblo y que la gente les tiene la confianza, no anden de habladores y lo digo con mucho respeto, porque al final podrían toparse con pared y el golpe los dejará asombrados, así como ocurrió en esos estados, lo más lógico es que ocurra algo similar aquí en Campeche, ellos incumplieron y la gente no olvida”, añadió.

Finalmente dijo que la división que existe internamente entre militantes de Morena, quienes buscan el poder, son hechos que la gente están notando y cree que le constarán las elecciones del 2021 al no ser genuinas las intenciones por llegar al poder.