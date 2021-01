Inconformidad entre personal del IMSS por no recibir la vacuna

Aseguran que en la clínica de la colonia Santa Isabel solo enviaron 25 dosis, dejando sin protección a 175 trabajadores; los servidores de la nación carecen de capacitación para el manejo de los fármacos

Personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han expresado su inconformidad por no recibir la vacuna contra el Covid-19 y cuestionan el procedimiento para la insaculación, aseguran que los servidores de la nación no están capacitados para el manejo y resguardo de los fármacos documentando irregularidades como el no uso del cubre bocas, no guardar la sana distancia, entre otras cosas.

Tan solo en la clínica 12 del IMSS ubicada en la colonia Santa Isabel, solo enviaron 25 dosis, dejando sin la protección a 175 de los 200 empleados del nosocomio estatal, mientras que en la clínica número cuatro el número se multiplica, lo que ha generado la molestia de todos los trabajadores, pues también los que recibieron la vacuna se sumaron a la manifestación como apoyo a sus compañeros.

La excusa que les dan los directores y administradores del IMSS es que son personal que no tiene contacto directo con pacientes infectados por el Sars-Cov-2, sin embargo, el personal inconforme señala que eso es una mentira, pues se les envía al covitario cuando no hay suficientes médicos o enfermeras, además tienen contacto con los familiares de los enfermos que podrían esta contagiados sin que lo sepan.

El personal que pidió anonimato por las represalias a las que serán sometidos, señalaron que personal administrativo, líderes sindicales y sus familiares, fueron vacunados a pesar de que no pertenecen al personal que está directamente atendiendo a los pacientes Covid-19, quitándole el lugar a los médicos y enfermeras que si están en el covitario.

Esta manifestación se suma a las de sus compañeros en la capital del Estado, San Francisco de Campeche, para que las autoridades tomen cartas en el asunto, sin embargo señalan que personal de Morena vestidos como Servidores de la Nación mantienen un control sobre las dosis, sin guardar la sana distancia, ni el cubre bocas, mucho menos usan gel antibacterial al momento de atender a los maestros.