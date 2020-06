Incorrecto que CTM tenga el control de contratos colectivos por Tren Maya

No me parece correcto que la Confederación de Trabajadores de Campeche, que pertenece a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que a su vez tiene filia priista tenga el control absoluto de los contratos colectivos para obras del Tren Maya con el Grupo Carso, manifestó el Diputado José Inurreta Borges.

“No es del todo correcto”, recalcó. Al señalar que la Confederación de Trabajadores de México tiene filia con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), “claramente pertenecen a ese partido, entonces, durante mucho tiempo se habló de que no se debe partidizar los recursos, que no se deben tener preferencias, incluso, Andrés Manuel era su lucha histórica”, recordó.

En entrevista, sobre lo dado a conocer por Wilgen Hernández Cherres, Secretario General de la CTC, que ellos decidirán a quién contrata el Grupo Carso en el tramo de Escárcega-Calkiní del Tren Maya, el legislador panista opinó que lo que están haciendo es claramente partidizar un tema que debe ser laboral, sobre todo, en esta época de la pandemia donde tanta necesidad hay.

-Ojalá no sea solo para sus agremiados. O sea, independientemente, sí son campechanos es correcto, pero que no sean solo priistas, que no se fijen si están afiliados a la CTM, sino que sea parejo, que no haya preferencias – señaló.

Inurreta Borges recalcó, además, que no anden pidiendo “moches” para que la gente pueda tener trabajo en la obra del Tren Maya, como hacen con sus agremiados que les piden cuotas.

Además de recalcar que eso es corrupción, puntualizó que “la situación económica no está para eso, no hay trabajo y la mano de obra ha estado parada meses, entonces, ojalá no sirva esto para politizar o pedir moches. Lo que pediría es que sean transparentes, que se tome en cuenta a todos sin importar de qué partido son, porque todos los albañiles, carpinteros, todos los plomeros y la gente, necesitan esa oportunidad. Hay gente que no tiene filiación y necesita el trabajo”, concluyó.