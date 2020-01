Incrementan tarifas de consumo eléctrico

A partir de este mes, los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) estarán pagando 0.831 pesos por cada uno de los primeros 75 kilowatts-hora en el rango de consumo básico, lo que representa un aumento del 4.8 por ciento comparado con diciembre del 2019, donde se cobraba 0.793.

En el recibo del mes de febrero se notará y aplicara el incremento al consumo a los 95 mil clientes que abarca Sabancuy, Isla Aguada, Carmen y las siete comunidades que conforman la Península de Atasta, de los cuales el 88.9 por ciento están en el rango de la tarifa de bajo consumo, pero aun con esto, muchos usuarios denunciaron durante el año pasado cobros excesivos, ajustes de consumo, multas y recargos que salieron de la nada.

Pero la CFE también aplicará un costo de 2.941 pesos, por cada kilowatt-hora, adicional al básico y al intermedio, un aumento del 5.0% comparado con el año pasado, recordando que en Ciudad del Carmen las temperaturas son elevadas y el uso de los aires acondicionados en casas es cotidiano, además de que el refrigerador debe trabajar más para poder mantener los alimentos frescos, lo que provocara que muchas familias paguen excedentes.

Hasta el momento, el movimiento para que se recategorice al municipio de Carmen en las tarifas de la CFE no ha dado resultados, a pesar de que la Universidad Autónoma de Campeche realizo un estudio que determina la factibilidad de este cambio, por lo que no hay explicación para que no se realice, sobre todo, que a Tabasco le aplicaron una tarifa más barata sin que se tuviera sustente para dicho acto.