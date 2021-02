Incrementará precio de la tortilla 1 peso

El dirigente de la agrupación de tortilleros “Cuarta Generación”, Carmelo Salvador Jiménez, anunció que en consenso con diversos tortilleros se decidió incrementar 1 peso al precio de la tortilla a partir de este lunes.

Pidió a la sociedad campechana, principalmente, a los que viven en las colonias populares que los disculpen, pero ya no depende de ellos, pues el precio de los insumos se elevó demasiado y el Gobierno Federal no está haciendo nada al respecto para poder frenar los abusos excesivos de las grandes empresas que aumentaron el costo de sus productos.

“Hacemos de su conocimiento que hemos llegado a la decisión y al consenso de todos los socios industriales y empresarios de hacer este incremento. El año pasado no hubo ningún aumento de nuestra parte, toda vez que hicimos una declaración que no íbamos a subir el precio por la pandemia que fue lamentable y que afectaba a todos los empresarios no solamente a los de la industria de la masa y la tortilla, pero ya ha sido insostenible el precio”, explicó.

Actualmente, el precio del kilo varía entre $18 y $18:50 y ahora el precio quedaría a $19 a público en mostrador y opcional 50 centavos de envoltura y este incremento se daría a partir de este lunes en todas las tortillerías que forman parte de esta asociación.

En el caso de los repartidores o mototortilleros, se convocó a una reunión para este lunes a las 6 de la tarde, para hacer de su conocimiento e informarles que también se les va a aumentar el precio para que sea parejo.

“Lamentablemente, el Gobierno Federal no ha logrado controlar a las harineras, a nivel nacional ha habido un incremento totalmente del precio de harina. Las harineras como Maseca subieron a $650 pesos por tonelada. En las gaseras en la ciudad de Campeche un aproximado de $3 por litros exageradamente. Esto hace tomar la decisión, no de un servidor, sino de la directiva del incremento”, dijo el empresario.