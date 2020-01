Incrementaría este año el precio de la tortilla

El incremento en insumos, aunado a la venta desleal por parte de mototortilleros, mantiene a los industriales del sector en números rojos y hacen un llamado de auxilio a las autoridades estatales, recalcó Javier González Baqueiro, representante de la Cámara de la Masa y la Tortilla, Delegación Campeche, quien no descartó incremente el precio del producto un peso.

En entrevista, destacó no descartar el aumento en precio del producto y confió en que autoridades estatales comprendan la situación por la que están atravesando.

“Confiamos en ellos y que solucionen esta problemática, ya que está poniendo en peligro el empleo de decenas de trabajadoras, principalmente”.

Agregó que al no haberse dado ningún incremento al precio de la tortilla, los industriales están soportando lo más que puedan su mermada economía.

“Estamos dando a 18 pesos el kilo de tortilla y la mayoría así está; nos subieron a 600 pesos la tonelada de harina y eso significa un incremento de 12 pesos por bolsa. Nos subieron también el pago del Seguro Social aunque muchos no lo estamos haciendo y otros aumentos”.

Señaló que habían evitado el incremento a la tortilla porque al precio actual han caído sus ventas, “si viene poco la gente, menos van a comprar”, recalcó.

No obstante, subrayó que llegará el momento en que tengan que tomar la decisión de subir el precio de este producto que en muchos hogares es de consumo diario.

Recordó que en diciembre subió a 600 pesos el precio de la tonelada de harina, lo que hace un total de 14 mil 100 pesos, además de la descarga y transporte de la misma, que no saben en cuánto va incrementar.

“Y dice el presidente que no hay gasolinazo, pero sí ya subió, al igual que el gas que un mes o dos semana suben a 10.50, y a la siguiente baja a 9.80, sacando cuentas sube, es parte de su estrategia. Las tortillerías no estamos vendiendo, pero sí seguimos pagando”, finalizó.

