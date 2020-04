Incumple Pemex con medidas ante la contingencia

Han transcurrido 24 horas desde que la Dirección General de Petróleos Mexicanos ordenara la fase cuatro o de máxima urgencia, ante la epidemia de coronavirus en el país, pero todo indica que las acciones tomadas solo son de dicho y no de hecho, pues las Subdirección de la Región Marina Suroeste no se ha emitido la orden para desalojar al personal no esencial para las operaciones diarias.

Las empresas navieras con lanchas de transporte de personal y las compañías de servicios aéreos del helipuerto no han recibido notificación para que se inicie con el traslado de los obreros desde las 250 plataformas marinas de la Sonda de Campeche y litoral de Tabasco, hacia los puertos de Dos Bocas e Isla del Carmen, trabajadores a bordo denuncian que esto los pone en peligro.