Indecisos de encuestas, son decepcionados de Morena: PRD

El hartazgo traducido en votos llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, pero a dos años los ciudadanos describen esté Gobierno igual a los del pasado, aseguró el Presidente Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) José Segovia Cruz. Dijo no estar sorprendido por las encuestas que posicionan a Morena al frente, asegurando que ese voto está comprometido, más no el de miles de personas más que decepcionados ya no piensan dar su apoyo de manera fácil.

En este sentido, indicó que lo ideal es trabajar fuerte y convencer a los indecisos que en el PRD, no se improvisa. Aseguró que el PRD llegará al 2021 con candidatos íntegros, surgidos de la comunidad, que luchen por sus causas y que sean transparentes más allá de los recursos, en su hoja de vida. De esta manera confía en que los campechanos confiarán en la plataforma política del sol azteca. Segovia Cruz, quien asumió la dirigencia perredista hace apenas unas semanas, consideró que AMLO como todos los Gobernantes está desgastándose al no poder cumplir sus promesas de campaña “tenemos lo mismo que representó el Gobierno del PRI”.

“El llamado a la sociedad de indecisos es que valore, cambie, exija un cambio, esos indecisos dan los Gobiernos que tenemos actualmente; tiene que haber reflexión el ciudadano sin duda apoyará a políticos que busquen un cambio que no está en Morena o en el PAN”, añadió.