Industria de la tortilla en jaque por inminente aumento de luz

“El aumento al costo de la energía eléctrica afectará a toda la industria, no solamente a la de la masa y la tortilla, lleva un gasto, un desequilibrio, pues no produces, no vendes y aparte tienes que pagar tus impuestos y todo los gastos, es la situación que el gobierno dice que quiere acabar, y con la corrupción no se ha acabado, pues cuánta corrupción ha habido” , dijo el Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla delegación Campeche, Javier González Baqueiro.

Recordó que el gobierno recortó muchas cosas, quitó el Seguro Popular y aunque tenga IMSS la atención es tardada, “estoy seguro pero si voy al IMSS voy a tardar hasta mes y medio en que me den resultados, yo lo que necesito es que me den atención, medicamento”, manifestó.

Se cuestionó sobre el beneficio de construir para todos, porque solamente ocasionan aumentos en cosas que afectan a todos y a la industria.

Aunque desconoce de economía, señaló, de qué sirve que estén haciendo Dos Bocas si está muriendo la gente de hambre. Comentó que ya le dijeron al Presidente que deje de construir, pues no nos va a traer ningún beneficio inmediato.

Ahora, relató, ya quieren abrir las escuelas para que estén tomando clases presenciales, “¿Cómo va a haber escuela?, si no han vacunado a todos los médicos, si no se han vacunado todos los maestros . Requieren transporte para dirigirse a la escuela, se pueden contagiar”, dijo.

En lo que respecta al sector de la masa y la tortilla, ahorita están dando préstamos de $25,000 por el Gobierno Federal, pero les están cobrando intereses, y argumentan que si los quieren ayudar no abona a mejorar las condiciones.

“No, si no quiero que me lo regale, pero si estoy fregado y me dan $25,000 y tengo que pagar interés entonces, ¿cuál es la ayuda que me están dando?”, finalizó.