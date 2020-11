INE pretende 8 gobernadoras; Monreal ataja y dice que no

Mientras que el Instituto Nacional Electoral (INE) plantea impulsar la paridad de género en las candidaturas a gobernador para que así, al menos ocho de las 15 postulaciones en cada partido político el próximo año sean para una mujer, el Senado de la República no descarta ir en contra de esta posibilidad.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal Ávila, concedió una entrevista al portal “Emeequis”, donde advirtió que el INE no puede legislar y hacerlo sería una usurpación de funciones.

Sí bien el Congreso de la Unión aprobó la paridad total, aclaró que se excluyó de la discusión el tema de las gubernaturas y la Presidencia de la República.

“No es engaño, no se incluyó en la discusión, porque son cargos unipersonales y no se puede invadir la facultad y competencia de los estados; ni se puede imponer a un estado, que vaya a ser gobernado por un género, eso lo decide la gente, esa es la democracia, no la imposición de un órgano”, explicó.

El Senador por Morena remarcó que el INE no puede por sí solo determinar los criterios para postulación de candidatos, ya que ello es parte de una Ley que puede y debe aprobarse solo por los legisladores.

“Es un tema de constitucionalidad y es un tema de invasión de poderes. Simple y sencillamente el INE no puede legislar. Hay un órgano del Estado que se dedica a legislar. Si ellos legislan suplantan al Poder Legislativo y eso no lo vamos a permitir, se lo aseguró”, explicó.

No descartó que en caso de pasar la propuesta de paridad en las candidaturas a gobernador, tras un análisis que incluya a su bancada completa, decidan recurrir a una controversia constitucional, manifestando la invasión de funciones por parte del INE.

Cuestionado por cómo se podría lograr constitucionalmente la paridad en la postulación de candidatos a gobernador, refirió que el INE podría hacer la propuesta mediante un Senador o un Diputado federal, solo entonces entraría en el debate del Congreso de la Unión.

Hacer mención que esta situación, por Ley no aplicaría en la elección del próximo año ya que toda reforma a la Ley Electoral debe realizarse 90 días antes del inicio del proceso electoral, lo que ya ocurrió a nivel federal.