INEGI desnuda a 4T por pandemia: Ricardo Medina

“En México la mortalidad por COVID-19 es mayor, no porque aquí pegue más fuerte la enfermedad, sino porque aquí el Gobierno federal de Morena no tomó en serio está situación”, afirmó el Presidente Estatal del PRI, Ricardo Medina Farfán.

Luego de que el INEGI evidenciará que de enero a agosto de 2020 murieron por coronavirus 40 mil mexicanos más que la cifra oficial de la Secretaría de Salud federal, consideró que el Gobierno federal siempre ha manipulado la información para vender una idea errada en el tema.

Afirmó que la pandemia evidencia a un Gobierno Federal ineficiente, que paso de “caerle como anillo al dedo” a un desastre absoluto.

“Lo que hemos visto es que los números de fallecidos y contagios aumentan de forma desproporcionada, evidentemente por la pandemia. Nuestro país ha superado en estadísticas y números a otros países”.

“Eso no es porque en México pegue con mayor rigor o más fuerte que en otros países, lo que pasó es que aquí no hubo planeación, preparación, no se dio equipo médico en Hospitales, no se protegió a los médicos y enfermeras, se buscó desde el principio minimizar lo que sucedía”, declaró.

Aseguró que hoy, el Gobierno Federal está siendo evidenciado y las muertes están al por mayor para desgracia de miles de familias que esperaban un Gobierno eficiente, con estrategia clara para enfrentar la crisis sanitaria.

Medina Farfán aseguró que tras la exhibida por parte del INEGI, los mexicanos deben cuestionar la información que se brinda todos los días en las conferencias mañaneras, que se convirtieron “en pulpitos para la información oficialista”.

“No solo nos va generar dudas ahora todo lo que nos digan, sino creo que también debe de generar responsabilidad ante el mal uso, no solo de la información, sino de las malas decisiones que se han tomado y siguen cobrando vidas”, apuntó.

Por último, consideró que tras su confinamiento por enfermarse de coronavirus, el Presidente Andrés Manuel López Obrador debería considerar seriamente un ajuste a su estrategia e incluso revalorar la permanencia de su Gabinete de Salud.