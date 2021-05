Inician declinaciones, Fuerza x México a favor de Va x México

Como consecuencia de las amenazas que sufrió presuntamente ordenadas por el candidato de Movimiento Ciudadano (Moci), Fabricio Pérez Mendoza, protegido de Eliseo Fernández Montúfar, Yazmín Santiago Martínez anunció su renuncia a la candidatura del partido Fuerza por México (FXM) a diputada del primer Distrito.

Ayer, la ahora ex candidata, anunció que declina sus aspiraciones para respaldar al abanderado de la alianza Va X Campeche (PAN/PRI/PRD), Jhosué Rodríguez Golib, recordando que su casa fue vandalizada la semana pasada y días atrás la corrieron a pedradas de la colonia Minas, todo por gente ligada al abanderado de Moci.

Sostuvo que al estar en riesgo sus hijas, prefirió apartarse de la contienda electoral y apoyar un proyecto al que Fabricio Pérez Mendoza y compañía no se atreven a molestar.

“El mayor motivo como lo vuelvo a repetir, es el miedo hacia mi familia, tengo una familia que cuidar, soy madre soltera, entonces, no quiero ni necesito que le pase nada a mis hijas; yo me voy a retirar de la forma pacífica, sin violencia y voy a pedir el voto útil por Golib”, declaró.

La ahora ex candidata, sostuvo que su familia no puede estar en riesgo por intereses políticos y reconoció en Golib a una persona honesta que puede encaminar un trabajo responsable desde el Congreso del Estado a favor de la gente, en especial de las mujeres para que estén seguras.

Rodríguez Golib con quien dialogó durante su recorrido por la colonia Pablo García, lamentó que la participación de la mujer esté en riesgo, dijo que hay reportes de que la candidata de Morena también ha sido intimidada por la denominada “gente buena”.

En su caso y contra su equipo, también reconoció han existido intentos de agresión a los que no ha respondido, “porque ninguno de nosotros como candidato puede estar a favor de la violencia”.

“Siempre invito a las personas a reflexionar lo que vivimos, de mi parte, siempre habrá apoyo, siempre estaré al pie del cañón. Desde que inició la campaña he pedido respeto, sobre todo, a mis adversarios, porque al final de todo seguiremos siendo vecinos cuando todo termine”, expuso.

Se comprometió con Yazmín a no dejarla sola en las acciones que emprenda contra sus presuntos agresores. A las autoridades les hizo un llamado enérgico para no “archivar” la demanda, sobre todo, porque se amenazó a los menores hijos de la ex candidata.

“Es lamentable que un candidato, cualquiera que sea, apoye la violencia, más contra las mujeres, sé que son dos compañeras quienes lo han sufrido, creo que está mal y que todos debemos ser precursores de la paz social”, puntualizó.

Por la tarde, Yazmín y Golib ofrecieron una conferencia de prensa desde la sede estatal del PAN donde volvió a responsabilizar a Fabricio Pérez Mendoza y Eliseo Fernández Montúfar de cualquier agresión en su contra. También reveló que el partido FXM al que representaba como candidata no le brindó el apoyo necesario ante las agresiones.