Iniciativa del dirigente nacional de Morena, similar a la Gestapo en Alemania y anticonstitucional

Sostiene Nelly Márquez que el autoritario López Obrador quiere hacer del Inegi una Gestapo hitleriana

A mí esa iniciativa me recuerda a lo que hacía la Gestapo de la Alemania nazi de Hitler, se oye duro, se oye feo, pero eso es lo que están planteando, opinó la Diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata respecto de la iniciativa de Morena para que el Inegi tenga facultades de entrar a las casas de todos los mexicanos a ver cuántas y cuáles son sus bienes y riquezas.

En entrevista, recalcó que la propuesta presentada por el dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, va totalmente contra la Constitución mexicana, que salvaguarda los derechos y libertades, pero, sobre todo, privacidad.

-¡Por supuesto que estoy en contra!, espero que no pase. Y hay dos razones: O es un imbécil el que la propuso o su jefe lo mandó a ser un distractor por alguna razón. Pero ese tipejo que tenemos en la Presidencia de la República no lanza nada así porque sí, aunque luego diga que no está de acuerdo y todas las faramallas que dijo en la mañanera – enfatizó.

Puntualizó que los mexicanos no debemos permitir que esto pase, porque va en contra de nuestros derechos y debemos tener mucho cuidado, porque cada vez la Presidencia de México se va pareciendo más a la Gestapo.

“No duden que puede llegar a ocurrir dado el autoritarismo del Presidente. Parece una tontera y una locura lo que te estoy diciendo. No lo es, parece la Gestapo”, reiteró.

Precisó que poco a poco el Gobierno Federal se ha ido preparando para ejercer más control en los ciudadanos, y recordó que hasta en las Capitanías de Puerto tienen a militares, y para asuntos civiles.

“Todo lo que está haciendo es autoritarismo, no es una cosas revuelta lo que me preguntas con esto que digo de mandar los soldados a la calle. Todo lo que él hace son señales claras de un comunismo mal llamado socialismo. Hasta creó el Bienpesca, por favor”.

Expresó que “el Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere ser tipo Hitler, que nuestro país se parezca a Venezuela le queda chiquito”, y recordó que es un peligro para México desde el 2006 y sigue siéndolo, habrá que ver qué tan fuerte es el pueblo mexicano, que tanto nos podemos salvar de este tipejo que está en la Presidencia”, finalizó.