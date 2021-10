Inmoral e indebido cobro de “derecho” sobre impuestos en el ayuntamiento: Alfredo Cardeña

Aplican 216 pesos para que te expidan “Certificado de No Adeudo”, para recaudar sin miramientos

El Presidente del Colegio de la Barra de Licenciados en Derecho, José Alfredo Cardeña Vázquez, destacó que el cobro de impuestos y derechos por parte del Ayuntamiento de Campeche, si bien son legales por formar parte de la Ley General de Egresos e Ingresos y de formar parte de la Ley Orgánica de los Municipios en el Estado de Campeche, en muchas ocasiones ya no son justificables y representan un exceso a los contribuyentes que cada año cumplen con el pago de sus impuestos como predial y agua potable.

“El pago por el concepto de Constancia de no adeudo es un derecho, y lo encuentras ahí en la Ley de Ingresos del municipio, ahí lo vas a encontrar todos los años que al final el Congreso del Estado autoriza, ya que se discute y se aprueba las leyes de ingresos y egresos, por lo que son aprobadas por los Diputados, entonces si me preguntas ¿si es legal? sí es legal porque está en la ley, hay una disposición que genera ese cobro, ahora si es cobro indebido, yo creo que sí, porque te están pidiendo un pago de un derecho de un acto que no existe, es decir, te piden que por emitir una constancia que no debes nada me estás cobrando, cuando debería ser que si yo tengo al día mi pago predial, pues debo de presentar mi constancia”.

El titular del Colegio de la Barra de Licenciados en Derecho señaló que si existen pagos cada año donde permiten dar constancia que están al día con el pago de predial y agua potable, por qué solicitar una constancia de no adeudo, “ese concepto en el fondo sí creo que es indebido, sin embargo, está en la ley de ingresos en todos los municipios lo cobran no hay uno solo y todos lo ponen en la Ley de Ingresos”.

Cardeña Vázquez señaló que existe una posibilidad de que en próximo 2022, este cobro de derechos y más impuestos no se impongan en la Ley de Ingresos, sino lo incluyen en la Ley General de Ingresos y Egresos, no lo pueden cobrar, es decir, los municipios no pueden cobrar ningún derecho, ningún impuesto, o lo que le quieras llamar que no esté en la ley, esa ley de ingresos es precisamente la que autoriza de dónde van a obtener los ingresos el municipio para su manutención y el hecho de que tenga uno o 100 años no lo hace legal, o sea, no lo hace constitucional”.

Agregó que para todas las operaciones de trámites de compra y venta de predios y domicilios, hay que pagar una constancia de no adeudo “pero además te la piden en el agua potable en impuesto predial como que el municipio certifica que no le digas nada, eso no hay razón alguna en teoría eso se impuso por el costo del servicio que esa es la justificante que dan el costo, nada más que esa constancia la piden para acreditar que no debes impuestos catastrales ni agua potable nada más”, finalizó.