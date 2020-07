Innecesario modificar leyes para sancionar desacato de prevención: Méndez Lanz

No hay necesidad de tener que llegar a una modificación de las leyes estatales para aplicar sanciones a quienes no acatan las medidas de prevención, opinó el Presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado de Campeche, Diputado Ramón Méndez Lanz en torno a la gran movilidad que hay que puede conllevar a contagios masivos de coronavirus y de quienes no respetan siquiera las medidas de prevención como el uso de cubrebocas.

Subrayó que aunque es comprensible el motivo por el que la población ha dejado el confinamiento para salir en busca del sustento diario, significó la importancia de que cumplan con las medidas de prevención para evitar los contagios de coronavirus, sin necesidad de tener que recurrir a amenazas ni multas para sancionar su conducta.

“Hay que tomar conciencia de manera general, ahora si una persona no toma conciencia por sí solo y viendo el panorama, difícilmente será que aplicando un reglamento lo puedan cumplir como debe ser, creo que debemos seguir reforzando nuestras medidas de comunicación, de exhorto a la gente, que entiendan que esto no es juego”.

Méndez Lanz hizo énfasis en que “la vida no es un juego” y ante la posibilidad de contagios se deben tomar las medidas necesarias para garantizar la salud de las familias, por lo que pidió a la población no esperar a que un familiar o una persona cercana, pase por esta situación para tomar consciencia.

“He escuchado mucha gente que después de ser escépticos con el tema del Covid, familiares de ellos han caído en esta enfermedad. No podemos esperar estar en este nivel, sino que seguir platicando hacia las familias y tener como una manera cultural o una plática entre familias las formas adecuadas para cuidarse de los contagios”.

Puntualizó que en el Congreso han sido muy cuidadosos al cumplir con las medidas y protocolos sanitarios, y esto se ha extendido a parientes, amigos y conocidos de todos los que laboran en el Poder Legislativo, por lo que exhortó a las familias campechanas a tomar el ejemplo y cuidarse entre todos como sociedad evitando salir de casa sin la protección adecuada y evitando también reunirse con la familia por cualquier motivo.

“Me parece que tenemos que reforzar las cosas principalmente, sin forzar ni aplicar multas y seguir insistiendo”, finalizó.