Insabi, sin pies ni cabeza

Claro que nos preocupa que el Instituto de Salud para el Bienestar no tenga ni pies ni cabeza, hay programas sin reglas de operación, señaló el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Pedro Cámara Castillo.

En entrevista, reiteró que cuando menos el Seguro Popular tenía deficiencias, pero estaba bien programado.

-Creo era un programa que se podía mejorar, no terminarlo, como hizo la 4T -recalcó.

Puntualizó que el Gobierno Federal está improvisando y jugando con la salud de los mexicanos que están sufriendo las consecuencias, en el afán del presidente Andrés Manuel López Obrador de acabar con todo lo que dejaron pasadas administraciones.

-El PAN ha fijado una postura de no querer ir, de no estar de acuerdo con la firma de convenios para el Insabi porque no se clarifica cómo van a operar el excedente de recursos adicionales que se está programando y cómo lo van a ejercer – completó.

Señaló que el presidente de México ha sido muy escueto en la información ofrecida hasta el momento, “ha sido muy vago lo que dice, sigue asignando contratos de medicamentos sin licitaciones de por medio”.

Consideró el líder panista que es un tema que es preocupante, y lamentó que gobernadores del PRI echaran reversa y decidiera finalmente pronunciarse a favor del Insabi, “porque si bien van a tener el recurso adicional, las reglas no son claras, porque al final del día esos recursos no solucionarán el problema y quién pagará las consecuencias por un programa mal hecho, son los ciudadanos”.

