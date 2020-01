INSTRUCTORES Y DIRECTIVOS DEL ICATCAM FIRMAN ACUERDOS

Capacitadores del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (Icatcam) que no se ajustaron a la nueva normatividad, y por lo tanto no pudieron iniciar cursos en enero, aceptaron anoche las nuevas condiciones académicas y firmaron de conformidad la propuesta realizada por la institución, con lo cual podrán presentar sus planes de trabajo para participar en febrero, siempre y cuando sus proyectos se adhieran a la reglamentación en vigor.

En una reunión efectuada la noche del viernes en las instalaciones del Icatcam con 15 de los capacitadores, que fungieron por única ocasión como representantes de los que no se habían ajustado a las nuevas reglas, el director general, José Domingo Berzunza Espínola, presentó una propuesta para que quienes no pudieron brindar cursos en el periodo que inició en enero, por no adherirse a la nueva normatividad, puedan hacerlo a partir del 3 de febrero del presente año, previa validación de su plan de trabajo.

Tras las consabidas deliberaciones, los instructores acordaron adoptar el planteamiento efectuado por el Icatcam en la reunión, en donde Fabiola Campos Ortegón, representante de la Secretaría General de Gobierno, señaló a los participantes la disposición del Ejecutivo del Estado por dar solución y aclarar las inquietudes de los capacitadores.

En presencia del titular del Órgano de Control del Icatcam y representante de la Secretaría de la Contraloría, Luis Alfonso Cardeña Mota, los instructores escucharon las propuestas de las autoridades del Icatcam, las cuales aceptaron y plasmaron sus firmas en la minuta elaborada para tal efecto.

Las propuestas planteadas a los instructores fueron las siguientes: los interesados en abrir sus cursos de manera extemporánea y de acuerdo a la normatividad vigente, deberán entregar la documentación de solicitud 13 y 14 de enero, en horario de 9 a 18 horas, en las áreas de adscripción que les corresponden.

El 20 de enero se les notificará si fueron aprobados y, en caso de no ser así, éstos podrán ser propuestos nuevamente en el próximo periodo de apertura, en abril.

Una vez validados los cursos correspondientes, que deberán tener el registro de un mínimo de 15 alumnos, las actividades darán inicio el 3 de febrero del presente año en los plazos, lugares y condiciones en los que los cursos hayan sido aprobados.